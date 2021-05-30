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Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось на выезд из Белоруссии в страны ЕС
Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось на выезд из Белоруссии в страны ЕС - РИА Новости, 30.05.2021
Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось на выезд из Белоруссии в страны ЕС
Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось в воскресенье в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК)... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T18:31
2021-05-30T23:56
евросоюз
литва
украина
в мире
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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось в воскресенье в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК) республики.В частности, по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с московским), на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 310 фур, на пункте пропуска "Урбаны" — более 340.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, на пункте "Котловка" — свыше 310, на "Каменном Логе" — более 470, на "Бенякони" — более 360, на "Привалке" — более 260.На польском направлении в "Брузгах" стоят около 200 грузовиков, на "Берестовице" — более 80, на пункте пропуска "Козловичи" — свыше 120.Очередей на выезд на Украину, по данным ГПК, нет.
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евросоюз, литва, украина, в мире

Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось на выезд из Белоруссии в страны ЕС

18:31 30.05.2021 (обновлено: 23:56 30.05.2021)
 
© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеГрузовики на Псковской таможне
Грузовики на Псковской таможне - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось в воскресенье в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК) республики.
В частности, по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с московским), на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 310 фур, на пункте пропуска "Урбаны" — более 340.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, на пункте "Котловка" — свыше 310, на "Каменном Логе" — более 470, на "Бенякони" — более 360, на "Привалке" — более 260.
На польском направлении в "Брузгах" стоят около 200 грузовиков, на "Берестовице" — более 80, на пункте пропуска "Козловичи" — свыше 120.
Очередей на выезд на Украину, по данным ГПК, нет.
 
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