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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html
Определены самые чистые пляжи Греции
Определены самые чистые пляжи Греции - РИА Новости, 30.05.2021
Определены самые чистые пляжи Греции
Греция, которая готова принимать российских туристов, стала второй в мире после Испании по количеству "голубых флагов", которые присуждаются за чистоту пляжей,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T04:51
2021-05-30T14:52
туризм
пляжи
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Греция, которая готова принимать российских туристов, стала второй в мире после Испании по количеству "голубых флагов", которые присуждаются за чистоту пляжей, сообщает АТОР.По информации Греческого общества охраны природы (EEPF), в 2021 году знак "голубой флаг" (blue flag) получили 545 греческих пляжей, 16 марин и шесть туристических судов. В сравнении с прошлым годом число пляжей высокого статуса увеличилось на 48. Каждый десятый чистый пляж в мире расположен именно тут.По числу "голубых флагов" Греция стала второй среди 49 стран, уступив только Испании и опередив Турцию. Всего в 2021 году "голубым флагом" награждено 4040 пляжей мира, 707 марин и 78 туристических лодок.Самое чистое море в Греции — на Крите, там спецзнаком отмечены 120 зон побережья. На втором месте — Халкидики, там "голубой флаг" присвоен 96 объектам. На Родосе их 49, в Аттике — 15, Салониках — 13, на острове Кос — 12, на Корфу — десять."Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экологической защите прибрежной зоны.
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
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пляжи, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, аттика, крит (остров), греция, испания

Определены самые чистые пляжи Греции

04:51 30.05.2021 (обновлено: 14:52 30.05.2021)
 
CC0 / Great2Travel / Пляж Навайо. Закинф, Греция
Пляж Навайо. Закинф, Греция - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
CC0 / Great2Travel /
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Греция, которая готова принимать российских туристов, стала второй в мире после Испании по количеству "голубых флагов", которые присуждаются за чистоту пляжей, сообщает АТОР.
По информации Греческого общества охраны природы (EEPF), в 2021 году знак "голубой флаг" (blue flag) получили 545 греческих пляжей, 16 марин и шесть туристических судов. В сравнении с прошлым годом число пляжей высокого статуса увеличилось на 48. Каждый десятый чистый пляж в мире расположен именно тут.
По числу "голубых флагов" Греция стала второй среди 49 стран, уступив только Испании и опередив Турцию. Всего в 2021 году "голубым флагом" награждено 4040 пляжей мира, 707 марин и 78 туристических лодок.
Самое чистое море в Греции — на Крите, там спецзнаком отмечены 120 зон побережья. На втором месте — Халкидики, там "голубой флаг" присвоен 96 объектам. На Родосе их 49, в Аттике — 15, Салониках — 13, на острове Кос — 12, на Корфу — десять.
"Голубой флаг" — экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается по итогам аудита территории по 33 критериям, касающимся качества воды для купания и реализации мероприятий по экологической защите прибрежной зоны.
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