https://ria.ru/20210530/golosovanie-1734792474.html

В Татарстане проходит предварительное голосование "Единой России"

В Татарстане проходит предварительное голосование "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2021

В Татарстане проходит предварительное голосование "Единой России"

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходит в Татарстане в воскресенье, в республике открыто 557 участков, сообщает региональное отделение ЕР. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:26

2021-05-30T11:26

2021-05-30T11:26

республика татарстан

фарид мухаметшин

единая россия

республика татарстан (татарстан)

политика

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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходит в Татарстане в воскресенье, в республике открыто 557 участков, сообщает региональное отделение ЕР."Единая Россия" - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя открытое всеобщее голосование."Всего в республике открыто 557 счетных участков. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Работа на участках организована в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.На участие в праймериз в республике зарегистрированы 96 кандидатов - почти вдвое больше, чем перед выборами в Госдуму 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов – это люди моложе 40 лет. Половина участников праймериз не состоят в партии. Среди кандидатов – волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.Избиратели получают два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. Голосование рейтинговое, избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов. В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. Жители Татарстана также могли принять участие в электронном голосовании, которое стартовало 24 мая.Как отметил глава парламента Татарстана, секретарь регионального отделения "Единой России" Фарид Мухаметшин, активность жителей республики на предварительном голосовании значительно выше прошлых лет. По его словам, поскольку в выборах могут участвовать не только члены партии, но и беспартийные, значительно выросло количество и участников, и голосующих. По информации Мухаметшина, достаточно большой интерес проявили жители Татарстана к онлайн-голосованию - электронную форму выбрали почти 100 тысяч татарстанцев.

https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734783423.html

https://ria.ru/20210527/deti-1734503828.html

республика татарстан (татарстан)

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фарид мухаметшин, единая россия, республика татарстан (татарстан), политика