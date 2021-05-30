Счетные участки для голосования ЕР открыли почти в половине регионов
09:50 30.05.2021 (обновлено: 14:57 30.05.2021)
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Счетные участки для предварительного голосования партии "Единая Россия" открылись в 42 субъектах России, сообщает пресс-служба партии.
"В 42 субъектах РФ в 8:00 открылись все счетные участки для офлайн-голосования. Получить бюллетени и сделать свой выбор можно до 20:00 по местному времени", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все участки проходят санитарную обработку перед открытием, в течение дня на них соблюдается масочно-перчаточный режим, на входе всем пришедшим измеряют температуру. Также соблюдаются меры социального дистанцирования и иные требования, установленные в конкретном регионе.
Участки для очного голосования 30 мая работают в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Коми, в Крыму, Якутии, Татарстане, Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях. Кроме того, счетные участки открыли Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Тульская и Тюменская области. Очно проголосовать можно также в Севастополе, в Еврейской автономной области, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.
Предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 по 30 мая во всех субъектах Российской Федерации. При этом в воскресенье в 42 регионах доступно очное голосование на избирательных участках. Его окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на съезде партии, который пройдет 19 июня в Москве.