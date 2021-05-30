Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/golosovanie-1734785396.html
Счетные участки для голосования ЕР открыли почти в половине регионов
Счетные участки для голосования ЕР открыли почти в половине регионов - РИА Новости, 30.05.2021
Счетные участки для голосования ЕР открыли почти в половине регионов
Счетные участки для предварительного голосования партии "Единая Россия" открылись в 42 субъектах России, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:50
2021-05-30T14:57
россия
госдума рф
единая россия
севастополь
республика адыгея
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Счетные участки для предварительного голосования партии "Единая Россия" открылись в 42 субъектах России, сообщает пресс-служба партии."В 42 субъектах РФ в 8:00 открылись все счетные участки для офлайн-голосования. Получить бюллетени и сделать свой выбор можно до 20:00 по местному времени", — говорится в сообщении.Отмечается, что все участки проходят санитарную обработку перед открытием, в течение дня на них соблюдается масочно-перчаточный режим, на входе всем пришедшим измеряют температуру. Также соблюдаются меры социального дистанцирования и иные требования, установленные в конкретном регионе.Участки для очного голосования 30 мая работают в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Коми, в Крыму, Якутии, Татарстане, Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях. Кроме того, счетные участки открыли Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Тульская и Тюменская области. Очно проголосовать можно также в Севастополе, в Еврейской автономной области, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.Предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 по 30 мая во всех субъектах Российской Федерации. При этом в воскресенье в 42 регионах доступно очное голосование на избирательных участках. Его окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на съезде партии, который пройдет 19 июня в Москве.
https://ria.ru/20210525/tsik-1733830864.html
россия
севастополь
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_437cf2cbdd3ae7d4f3eec0d6211c406b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, единая россия, севастополь, республика адыгея, политика

Счетные участки для голосования ЕР открыли почти в половине регионов

09:50 30.05.2021 (обновлено: 14:57 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Счетные участки для предварительного голосования партии "Единая Россия" открылись в 42 субъектах России, сообщает пресс-служба партии.
"В 42 субъектах РФ в 8:00 открылись все счетные участки для офлайн-голосования. Получить бюллетени и сделать свой выбор можно до 20:00 по местному времени", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все участки проходят санитарную обработку перед открытием, в течение дня на них соблюдается масочно-перчаточный режим, на входе всем пришедшим измеряют температуру. Также соблюдаются меры социального дистанцирования и иные требования, установленные в конкретном регионе.
Участки для очного голосования 30 мая работают в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Коми, в Крыму, Якутии, Татарстане, Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях. Кроме того, счетные участки открыли Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Тульская и Тюменская области. Очно проголосовать можно также в Севастополе, в Еврейской автономной области, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.
Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия, выдвигаемых на выборы в Госдуму - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:55
ЦИК прорабатывает возможности голосования для россиян, живущих в Донбассе
Предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 по 30 мая во всех субъектах Российской Федерации. При этом в воскресенье в 42 регионах доступно очное голосование на избирательных участках. Его окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на съезде партии, который пройдет 19 июня в Москве.
 
РоссияГосдума РФЕдиная РоссияСевастопольРеспублика АдыгеяПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния