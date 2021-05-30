https://ria.ru/20210530/ekaterinburg-1734850094.html
Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры - РИА Новости, 30.05.2021
Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Жителей дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, начали запускать в квартиры, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель СУСК по Свердловской области. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T23:21
2021-05-30T23:21
2021-05-30T23:48
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Жителей дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, начали запускать в квартиры, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель СУСК по Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Уже начали запускать жителей. Ограничен доступ только в то помещение, где жил стрелявший", - сказал представитель СУСК.
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, екатеринбург, происшествия