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Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки - РИА Новости, 30.05.2021
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:05
2021-05-30T10:05
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений... составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

10:05 30.05.2021
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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