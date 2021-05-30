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Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки - РИА Новости, 30.05.2021

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T10:05

2021-05-30T10:05

2021-05-30T10:05

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений... составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире