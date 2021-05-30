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Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России - РИА Новости, 30.05.2021
Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на "модель... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T01:29
2021-05-30T01:35
россия
евросоюз
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.Саммит ЕС-США пройдет 15 июня в Брюсселе за день до личной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.По версии Bloomberg, Евросоюз и США на саммите выступят против "репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ" и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.Кроме того, стороны могут заявить о совместном противостоянии Китаю.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве все обвинения отвергают, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Антироссийские санкции Запада Москва считает контрпродуктивными. Российские власти приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов. Москва назвала обвинения абсурдными и голословными и объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны России против Украины. В Кремле в ответ подчеркивают, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210529/ugroza-1734691138.html
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россия, евросоюз, сша, в мире

Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России

01:29 30.05.2021 (обновлено: 01:35 30.05.2021)
 
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
Саммит ЕС-США пройдет 15 июня в Брюсселе за день до личной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - цитирует агентство выдержку из документа.

По версии Bloomberg, Евросоюз и США на саммите выступят против "репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ" и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.
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Кроме того, стороны могут заявить о совместном противостоянии Китаю.
"Мы будем тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих многосторонних подходов к Китаю", - говорится в документе.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины.
В Москве все обвинения отвергают, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Антироссийские санкции Запада Москва считает контрпродуктивными. Российские власти приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Отношения обострились еще больше после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов. Москва назвала обвинения абсурдными и голословными и объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны России против Украины. В Кремле в ответ подчеркивают, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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