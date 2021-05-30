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Американские военные "захватили" завод в Болгарии
Американские военные "захватили" завод в Болгарии - РИА Новости, 30.05.2021
Американские военные "захватили" завод в Болгарии
Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военнослужащих, сообщает телеканал Nova. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T12:03
2021-05-30T12:03
2021-05-30T13:51
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военнослужащих, сообщает телеканал Nova.Накануне они попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием.Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа вооруженных солдат перелезла через забор и начала "штурмовать" предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. "Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то", — добавил он.Позже министр обороны республики Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением". Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/ssha-1731651788.html
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Скандал в Болгарии: на учениях солдаты НАТО вторглись в частный цех
Американские солдаты вторглись в цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла близ села Чешнегирово 11 мая.
Завод "KIM Engineering" находится по соседству с местной военной авиабазой. В это время тысячи солдат НАТО были задействованы в учениях "Swift Response - 21". Инцидент произошел в тот момент, когда солдаты в рамках учений обследовали периметр авиабазы в поисках "врагов".
2021-05-30T12:03
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