https://ria.ru/20210530/bolgariya-1734795287.html

Американские военные "захватили" завод в Болгарии

Американские военные "захватили" завод в Болгарии - РИА Новости, 30.05.2021

Американские военные "захватили" завод в Болгарии

Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военнослужащих, сообщает телеканал Nova. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:03

2021-05-30T12:03

2021-05-30T13:51

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военнослужащих, сообщает телеканал Nova.Накануне они попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием.Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа вооруженных солдат перелезла через забор и начала "штурмовать" предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. "Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то", — добавил он.Позже министр обороны республики Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением". Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/ssha-1731651788.html

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Скандал в Болгарии: на учениях солдаты НАТО вторглись в частный цех Американские солдаты вторглись в цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла близ села Чешнегирово 11 мая. Завод "KIM Engineering" находится по соседству с местной военной авиабазой. В это время тысячи солдат НАТО были задействованы в учениях "Swift Response - 21". Инцидент произошел в тот момент, когда солдаты в рамках учений обследовали периметр авиабазы в поисках "врагов". 2021-05-30T12:03 true PT1M06S

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нато, сша, болгария, пловдив, в мире