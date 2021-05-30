СМИ: кампанию Байдена финансировал лоббист "Северного потока — 2"
19:31 30.05.2021 (обновлено: 23:58 30.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Избирательную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена финансировал американский экс-дипломат Ричард Берт, лоббирующий проект "Северный поток — 2", утверждается в материале издания New York Post.
Как отметил автор статьи, ранее американский лидер обещал не брать от лоббистов денег для участия в выборах. При этом Берт, занимавший при администрации Рональда Рейгана пост посла США в Германии, в октябре прошлого года направил кампании Байдена четыре тысячи долларов. А в марте 2020 года выделил 10 тысяч долларов комитету Unite the Country, поддерживающему действующего президента.
Издание утверждает, что сейчас Берт "непосредственно занимается лоббистской деятельностью в интересах Nord Stream 2 AG" (оператора трубопровода "Северный поток — 2").
Как сказал New York Post представитель Национального комитета Демократической партии США (DNC), экс-дипломат сделал пожертвование в пользу Байдена, не сообщив, что он "иностранный агент и поэтому не имеет права делать взносы". В DNC заверили, что Берту вернули деньги.
Байден ранее признал, что санкции против российско-немецкого проекта, который находится на стадии завершения, контрпродуктивны. Штаты 20 мая заявили, что отказались от ограничений против Nord Stream 2 AG. Тем не менее Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, участвующих в проекте.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года. Сейчас проект находится на финальной стадии.