Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/bayden-1734832041.html
СМИ: кампанию Байдена финансировал лоббист "Северного потока — 2"
СМИ: кампанию Байдена финансировал лоббист "Северного потока — 2" - РИА Новости, 30.05.2021
СМИ: кампанию Байдена финансировал лоббист "Северного потока — 2"
Избирательную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена финансировал американский экс-дипломат Ричард Берт, лоббирующий проект "Северный поток — 2",... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T19:31
2021-05-30T23:58
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
александр новак
рональд рейган
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733376442_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_13bd6184c5afe866e9427f1998caf6bf.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Избирательную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена финансировал американский экс-дипломат Ричард Берт, лоббирующий проект "Северный поток — 2", утверждается в материале издания New York Post.Как отметил автор статьи, ранее американский лидер обещал не брать от лоббистов денег для участия в выборах. При этом Берт, занимавший при администрации Рональда Рейгана пост посла США в Германии, в октябре прошлого года направил кампании Байдена четыре тысячи долларов. А в марте 2020 года выделил 10 тысяч долларов комитету Unite the Country, поддерживающему действующего президента.Издание утверждает, что сейчас Берт "непосредственно занимается лоббистской деятельностью в интересах Nord Stream 2 AG" (оператора трубопровода "Северный поток — 2").Как сказал New York Post представитель Национального комитета Демократической партии США (DNC), экс-дипломат сделал пожертвование в пользу Байдена, не сообщив, что он "иностранный агент и поэтому не имеет права делать взносы". В DNC заверили, что Берту вернули деньги.Байден ранее признал, что санкции против российско-немецкого проекта, который находится на стадии завершения, контрпродуктивны. Штаты 20 мая заявили, что отказались от ограничений против Nord Stream 2 AG. Тем не менее Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, участвующих в проекте."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года. Сейчас проект находится на финальной стадии.
https://ria.ru/20210528/narkotiki-1734659273.html
https://ria.ru/20210530/bayden-1734785687.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733376442_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9f37e4a8409c94ae51e811fdadcf5dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, рональд рейган, джо байден, сша, украина

СМИ: кампанию Байдена финансировал лоббист "Северного потока — 2"

19:31 30.05.2021 (обновлено: 23:58 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Избирательную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена финансировал американский экс-дипломат Ричард Берт, лоббирующий проект "Северный поток — 2", утверждается в материале издания New York Post.
Как отметил автор статьи, ранее американский лидер обещал не брать от лоббистов денег для участия в выборах. При этом Берт, занимавший при администрации Рональда Рейгана пост посла США в Германии, в октябре прошлого года направил кампании Байдена четыре тысячи долларов. А в марте 2020 года выделил 10 тысяч долларов комитету Unite the Country, поддерживающему действующего президента.
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 19:08
Сын Байдена признался, что "курил крэк" с экс-мэром Вашингтона, пишут СМИ
Издание утверждает, что сейчас Берт "непосредственно занимается лоббистской деятельностью в интересах Nord Stream 2 AG" (оператора трубопровода "Северный поток — 2").
Как сказал New York Post представитель Национального комитета Демократической партии США (DNC), экс-дипломат сделал пожертвование в пользу Байдена, не сообщив, что он "иностранный агент и поэтому не имеет права делать взносы". В DNC заверили, что Берту вернули деньги.
Байден ранее признал, что санкции против российско-немецкого проекта, который находится на стадии завершения, контрпродуктивны. Штаты 20 мая заявили, что отказались от ограничений против Nord Stream 2 AG. Тем не менее Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, участвующих в проекте.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года. Сейчас проект находится на финальной стадии.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 09:51
"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромАлександр НовакРональд РейганДжо БайденСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния