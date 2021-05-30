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Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке - РИА Новости, 30.05.2021
Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена. На публикацию обратило внимание... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T02:04
2021-05-30T02:04
2021-05-30T02:04
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail.В частности, американский лидер во время выступления на военной базе в Вирджинии отошел от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке "младшего школьного возраста"."Мне нравятся эти заколки в твоих волосах", — сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены. "Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", — продолжил свою "эксцентричную речь" Байден, пишет Daily Mail.Читателей встревожило поведение американского лидера."Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами", — заявил один из них."Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение", - выразил мнение другой."Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель", - заметил третий.
https://ria.ru/20210420/bayden-1729108915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter
видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена
. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail
.
В частности, американский лидер во время выступления на военной базе в Вирджинии отошел от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке "младшего школьного возраста".
"Мне нравятся эти заколки в твоих волосах", — сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены. "Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", — продолжил свою "эксцентричную речь" Байден, пишет Daily Mail.
Читателей встревожило поведение американского лидера.
"Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами", — заявил один из них.
"Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение", - выразил мнение другой.
"Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель", - заметил третий.