Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке

2021-05-30T02:04

джо байден

сша

в мире

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail.В частности, американский лидер во время выступления на военной базе в Вирджинии отошел от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке "младшего школьного возраста"."Мне нравятся эти заколки в твоих волосах", — сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены. "Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", — продолжил свою "эксцентричную речь" Байден, пишет Daily Mail.Читателей встревожило поведение американского лидера."Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами", — заявил один из них."Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение", - выразил мнение другой."Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель", - заметил третий.

сша

2021

Новости

ru-RU

джо байден, сша, в мире