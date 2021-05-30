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Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке - РИА Новости, 30.05.2021
Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена. На публикацию обратило внимание... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T02:04
2021-05-30T02:04
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail.В частности, американский лидер во время выступления на военной базе в Вирджинии отошел от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке "младшего школьного возраста"."Мне нравятся эти заколки в твоих волосах", — сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены. "Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", — продолжил свою "эксцентричную речь" Байден, пишет Daily Mail.Читателей встревожило поведение американского лидера."Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами", — заявил один из них."Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение", - выразил мнение другой."Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель", - заметил третий.
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джо байден, сша, в мире

Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке

02:04 30.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил в Twitter видеозапись "эксцентричных" ремарок президента США Джо Байдена. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail.
В частности, американский лидер во время выступления на военной базе в Вирджинии отошел от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке "младшего школьного возраста".
"Мне нравятся эти заколки в твоих волосах", — сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены. "Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", — продолжил свою "эксцентричную речь" Байден, пишет Daily Mail.
Читателей встревожило поведение американского лидера.
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"Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами", — заявил один из них.
"Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение", - выразил мнение другой.
"Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель", - заметил третий.
 
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