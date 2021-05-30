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На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку - РИА Новости, 30.05.2021

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку

Автомобиль на Нагатинской набережной в Москве, наехав на препятствие, упал в реку, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:33

2021-05-30T11:33

2021-05-30T15:06

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Автомобиль на Нагатинской набережной в Москве, наехав на препятствие, упал в реку, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."Автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Водителя сейчас осматривают медики", — сообщили в пресс-службе.После разговора с медиками женщина-водитель приняла решение о госпитализации, сейчас она направлена в медучреждение, добавили в пресс-службе столичного главка.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия