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На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку - РИА Новости, 30.05.2021
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку
Автомобиль на Нагатинской набережной в Москве, наехав на препятствие, упал в реку, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:33
2021-05-30T11:33
2021-05-30T15:06
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Автомобиль на Нагатинской набережной в Москве, наехав на препятствие, упал в реку, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."Автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Водителя сейчас осматривают медики", — сообщили в пресс-службе.После разговора с медиками женщина-водитель приняла решение о госпитализации, сейчас она направлена в медучреждение, добавили в пресс-службе столичного главка.
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авто, москва, происшествия