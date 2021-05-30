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Магазин шляп в Нашвилле обвинили в антисемитизме
Магазин шляп в Нашвилле обвинили в антисемитизме - РИА Новости, 30.05.2021
Магазин шляп в Нашвилле обвинили в антисемитизме
Магазин шляп в американском Нашвилле, Теннесси, был обвинен в антисемитизме после того, как владельцы попытались выставить на продажу нашивки в виде... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:36
2021-05-30T20:36
2021-05-30T20:36
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Магазин шляп в американском Нашвилле, Теннесси, был обвинен в антисемитизме после того, как владельцы попытались выставить на продажу нашивки в виде шестиконечной звезды с надписью "не привит", сообщает местный телеканал WZTV.Как сообщается, магазин опубликовал фотографию нового товара в своих в социальных сетях, интернет-пользователи сравнили нашивку с звездой Давида, которую заставляли носить евреев в период Холокоста. В комментариях к публикации пользователи писали, что вакцинацию нельзя сравнивать с истреблением еврейского народа. Как сообщается, через несколько часов владельцы аккаунта удалили фотографию.Местные жители провели в субботу пикет перед магазином, сообщает телеканал WKRN.Позже магазин принес извинения в социальных сетях.
https://ria.ru/20210407/antisemitizm-1727182132.html
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