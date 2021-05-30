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В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле
В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле - РИА Новости, 30.05.2021
В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле
По меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:26
2021-05-30T10:27
каписа
афганистан
доха
талибан
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.Согласно источнику, минометный снаряд угодил в дом, где проходила свадебная церемония. Источник добавил, что инцидент произошел в тот момент, когда происходило столкновение между афганскими силами безопасности и боевиками радикального движения "Талибан".Представитель полиции провинции заявил, что минометный снаряд был выпущен талибами. В свою очередь, само движение, как передает телеканал, возложило ответственность за инцидент на силовиков.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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каписа, афганистан, доха, талибан, в мире

В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле

10:26 30.05.2021 (обновлено: 10:27 30.05.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.
Согласно источнику, минометный снаряд угодил в дом, где проходила свадебная церемония. Источник добавил, что инцидент произошел в тот момент, когда происходило столкновение между афганскими силами безопасности и боевиками радикального движения "Талибан".
Представитель полиции провинции заявил, что минометный снаряд был выпущен талибами. В свою очередь, само движение, как передает телеканал, возложило ответственность за инцидент на силовиков.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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