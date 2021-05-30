https://ria.ru/20210530/afganistan-1734787661.html

В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле

В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле - РИА Новости, 30.05.2021

В Афганистане не менее десяти человек погибли при минометном обстреле

По меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T10:26

2021-05-30T10:26

2021-05-30T10:27

каписа

афганистан

доха

талибан

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.Согласно источнику, минометный снаряд угодил в дом, где проходила свадебная церемония. Источник добавил, что инцидент произошел в тот момент, когда происходило столкновение между афганскими силами безопасности и боевиками радикального движения "Талибан".Представитель полиции провинции заявил, что минометный снаряд был выпущен талибами. В свою очередь, само движение, как передает телеканал, возложило ответственность за инцидент на силовиков.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/ssha-1733034211.html

каписа

афганистан

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каписа, афганистан, доха, талибан, в мире