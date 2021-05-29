https://ria.ru/20210529/zakony-1734739000.html

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне - РИА Новости, 29.05.2021

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне

"Российская газета" опубликовала обзор изменений в законодательстве, вступающих в силу в июне. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:09

2021-05-29T17:09

2021-05-29T17:43

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

пенсионный фонд рф

общество

экономика

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Российская газета" опубликовала обзор изменений в законодательстве, вступающих в силу в июне. С 1 числа компании обяжут привязывать корпоративные сим-карты к профилям сотрудников на портале госуслуг. Это должно уменьшить количество серых сим-карт, так как пока фирмы могут регистрировать любое их количество без привязки к конкретным лицам, а затем незаконно распространять. В июне истекает отсрочка по переводу социальных выплат на карты "Мир": с 1 июля для этого больше не будут подходить карты Visa и Mastercard. Центробанк трижды переносил сроки перехода на "Мир". Изначально это планировалось сделать в июле прошлого года, но из-за пандемии пришлось пойти на отсрочку. Регулятор рекомендовал банкам доставлять на дом карты "Мир" для пенсионеров. А после их получения необходимо передать реквизиты в Пенсионный фонд через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. В наступающем месяце истекает срок действия рекомендованных Центробанком послаблений для заемщиков. Регулятор призывал поддержать должников, лишившихся большой части доходов или заболевших COVID-19: банки должны были предлагать заемщикам перенести сроки выплат, снизить размер платежа или иным способом облегчить долговое бремя.Также до 30 июня банкиров просили не отказывать малому и среднему бизнесу в просьбах о реструктуризации кредитов, а также не начислять пени и штрафы за просрочки при изменении договора.С 29 июня власти начнут разыскивать владельцев недвижимости, чтобы определить тех, кто получил права на собственность в 90-е годы. Для этих целей используют данные из архивов, органов внутренних дел, загсов, налоговой и от нотариусов. Сейчас в Едином госреестре недвижимости собраны подробные данные о собственниках квартир, домов и участков, но в начале 90-х действовал иной порядок оформления документов, из-за чего о некоторых владельцах известны только фамилия, имя и отчество.С лета из России перестанут выпускать иностранных автоперевозчиков при наличии неоплаченных штрафов. Нововведение стало возможным после их включения в реестр Ространснадзора, без которого транспортным компаниям и предпринимателям теперь невозможно получить разрешение на деятельность в стране. С 5 июня и до конца лета в России будет под запретом экспорт гречихи и крупы из нее. Это необходимо, чтобы сохранить нужный объем товара внутри страны и стабилизировать цены.Также с 2 июня вводится зерновой демпфер — механизм, нацеленный на защиту внутреннего рынка от резких колебаний цен. Он включает в себя плавающую экспортную пошлину и субсидии аграриям, исходя из объема производства.Власти неоднократно отмечали, что экспортные пошлины позволили стабилизировать цены на зерно — и, значит, на муку и хлебобулочные изделия, а также снизить себестоимость производства мяса.С 29 июня в силу вступит закон о пчеловодстве, согласно которому сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов о готовящейся обработке полей не позднее чем за три дня.Кроме того, для лечения насекомых теперь можно будет применять только зарегистрированные в России препараты, а на каждую пасеку придется оформить ветеринарно-санитарный паспорт.Помимо этого, пчеловоды смогут рассчитывать на поддержку от государства и местных властей.Также с 29 июня контроль за пестицидами и агрохимикатами вернется в ведение Россельхознадзора, который будет следить за их ввозом через границу, соблюдением правил производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения.Для этого создадут специальную информационную систему, куда будут вносить все полученные данные.До конца июня чиновники и претенденты на должности на госслужбе должны отчитаться о принадлежащих им и членам семей криптовалютах. Если стоимость принадлежащих активов будет значительно превышать официальные доходы госслужащих, их происхождением могут заинтересоваться правоохранительные органы.

https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html

https://ria.ru/20210528/shtrafy-1734637858.html

https://ria.ru/20210419/pasport-1728864365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/vaktsina-1727203782.html

https://ria.ru/20210529/zagranpasporta-1734726791.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), пенсионный фонд рф, общество, экономика