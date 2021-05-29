https://ria.ru/20210529/yugra-1734755378.html

Глава Югры предложила масштабировать НДД на всю нефтяную отрасль

Глава Югры предложила масштабировать НДД на всю нефтяную отрасль - РИА Новости, 29.05.2021

Глава Югры предложила масштабировать НДД на всю нефтяную отрасль

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность масштабирования режима налога на дополнительный доход (НДД)... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T20:24

2021-05-29T20:24

2021-05-29T20:24

ханты-мансийский автономный округ

россия

цены на нефть

павел сорокин

ханты-мансийский автономный округ

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

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сургут

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность масштабирования режима налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года, это позитивно повлияет на социальную уверенность в нефтедобывающих регионах, считает она.В 2020 году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, и скорректирован порядок применения НДД.Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти. Минфин РФ настаивает, что НДД для таких активов не может быть введен раньше 2024 года, так как это приведет к выпадающим доходам бюджета. Однако в Минэнерго РФ отмечали, что можно рассмотреть и более ранний срок.Совещание, посвященное вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли России, прошло в субботу в Сургуте (ХМАО). В заседании участвовали депутаты Госдумы, замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, представители крупных нефтегазодобывающих компаний."На совещании ... предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года. Это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей - Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Якутии, нашего автономного округа, даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость", - написала Комарова на своей странице в Instagram.Как уточняет департамент общественных и внешних связей Югры, в ходе совещания Комарова подчеркнула, что ориентация налогообложения на финансовый результат, а не на объем добытой нефти, говорит о том, что долгосрочная инвестиционная предсказуемость будет более ожидаемой, и это позитивно повлияет на дальнейшее развитие отрасли. Масштабный переход на новый режим налогообложения с 2022 года, уверена губернатора Югры, должен быть поэтапным.В департаменте добавили, что по итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам Госдумы. Она в короткие сроки объединит предложения по налоговому стимулированию нефтяной отрасли в стране, подготовит дополнительные инициативы. Осенью планируется рассмотрение указанных предложений.

https://ria.ru/20210529/gazprom-1734755060.html

https://ria.ru/20210513/yugra-1732213739.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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россия, цены на нефть, павел сорокин, ханты-мансийский автономный округ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, наталья комарова, сургут, экономика