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В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна - РИА Новости, 29.05.2021
В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
Японское рыболовецкое судно, задержанное российскими пограничниками за незаконный промысел, не вело лова в исключительной экономической зоне России, они ничего... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:09
2021-05-29T09:09
россия
gps
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
япония
в мире
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно, задержанное российскими пограничниками за незаконный промысел, не вело лова в исключительной экономической зоне России, они ничего не нарушали, их конвоирование несправедливо, заявил РИА Новости сотрудник ассоциации рыболовецких судов японского города Вакканай, к которой приписано судно."Мы считаем, что их конвоирование (в сахалинский порт Корсаков – ред.) было несправедливым. Они предоставили всю имеющуюся у них информацию японскому правительству в управление рыбного хозяйства. Этот путь рыболовецкой шхуны и корабля российских пограничников тоже. Мы считаем, что они невиновны и ничего не нарушали. У нас есть доказательства", - сказал собеседник агентства.Он не стал раскрывать все обстоятельства дела, но признал, что среди этих доказательств есть данные GPS. "Связаться с ними мы сейчас не можем. Мы просим их скорейшего освобождения", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что российские пограничники в пятницу задержали рыболовецкую шхуну "№172 Эйхо-мару" под флагом Японии в российской экономической зоне в Охотском море за незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ. В заявлении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области отмечалось, что экипаж шхуны не выполнил требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. По данным пограничников, в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф. При осмотре на ее борту обнаружили живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержано и доставлено в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства, сообщили в ФСБ.Японская сторона заявила, что перед конвоированием японские рыбаки сообщили о том, что со стороны российских пограничников были произведены сигнальные выстрелы.Судно водоизмещением 160 тонн, 14 человек экипажа приписано к артели рыбаков в городе Вакканай на самом северном японском острове Хоккайдо.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sudno-1734545061.html
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сахалин
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россия, gps, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), япония, в мире

В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна

09:09 29.05.2021
 
© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкРыболовецкие судна
Рыболовецкие судна - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно, задержанное российскими пограничниками за незаконный промысел, не вело лова в исключительной экономической зоне России, они ничего не нарушали, их конвоирование несправедливо, заявил РИА Новости сотрудник ассоциации рыболовецких судов японского города Вакканай, к которой приписано судно.
"Мы считаем, что их конвоирование (в сахалинский порт Корсаков – ред.) было несправедливым. Они предоставили всю имеющуюся у них информацию японскому правительству в управление рыбного хозяйства. Этот путь рыболовецкой шхуны и корабля российских пограничников тоже. Мы считаем, что они невиновны и ничего не нарушали. У нас есть доказательства", - сказал собеседник агентства.
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Он не стал раскрывать все обстоятельства дела, но признал, что среди этих доказательств есть данные GPS. "Связаться с ними мы сейчас не можем. Мы просим их скорейшего освобождения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что российские пограничники в пятницу задержали рыболовецкую шхуну "№172 Эйхо-мару" под флагом Японии в российской экономической зоне в Охотском море за незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ. В заявлении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области отмечалось, что экипаж шхуны не выполнил требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. По данным пограничников, в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф. При осмотре на ее борту обнаружили живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержано и доставлено в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства, сообщили в ФСБ.
Японская сторона заявила, что перед конвоированием японские рыбаки сообщили о том, что со стороны российских пограничников были произведены сигнальные выстрелы.
Судно водоизмещением 160 тонн, 14 человек экипажа приписано к артели рыбаков в городе Вакканай на самом северном японском острове Хоккайдо.
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РоссияGPSСахалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЯпонияВ мире
 
 
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