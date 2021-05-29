https://ria.ru/20210529/yaponiya-1734699401.html

В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна

В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна - РИА Новости, 29.05.2021

В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна

Японское рыболовецкое судно, задержанное российскими пограничниками за незаконный промысел, не вело лова в исключительной экономической зоне России, они ничего... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:09

2021-05-29T09:09

2021-05-29T09:09

россия

gps

сахалин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

япония

в мире

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно, задержанное российскими пограничниками за незаконный промысел, не вело лова в исключительной экономической зоне России, они ничего не нарушали, их конвоирование несправедливо, заявил РИА Новости сотрудник ассоциации рыболовецких судов японского города Вакканай, к которой приписано судно."Мы считаем, что их конвоирование (в сахалинский порт Корсаков – ред.) было несправедливым. Они предоставили всю имеющуюся у них информацию японскому правительству в управление рыбного хозяйства. Этот путь рыболовецкой шхуны и корабля российских пограничников тоже. Мы считаем, что они невиновны и ничего не нарушали. У нас есть доказательства", - сказал собеседник агентства.Он не стал раскрывать все обстоятельства дела, но признал, что среди этих доказательств есть данные GPS. "Связаться с ними мы сейчас не можем. Мы просим их скорейшего освобождения", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что российские пограничники в пятницу задержали рыболовецкую шхуну "№172 Эйхо-мару" под флагом Японии в российской экономической зоне в Охотском море за незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ. В заявлении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области отмечалось, что экипаж шхуны не выполнил требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. По данным пограничников, в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф. При осмотре на ее борту обнаружили живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержано и доставлено в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства, сообщили в ФСБ.Японская сторона заявила, что перед конвоированием японские рыбаки сообщили о том, что со стороны российских пограничников были произведены сигнальные выстрелы.Судно водоизмещением 160 тонн, 14 человек экипажа приписано к артели рыбаков в городе Вакканай на самом северном японском острове Хоккайдо.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sudno-1734545061.html

https://ria.ru/20200421/1570328356.html

россия

сахалин

япония

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россия, gps, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), япония, в мире