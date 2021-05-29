https://ria.ru/20210529/yagnyata-1734701385.html

В Московском зоопарке родились ягнята редких пород

В Московском зоопарке родились ягнята редких пород - РИА Новости, 29.05.2021

В Московском зоопарке родились ягнята редких пород

Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:35

2021-05-29T09:35

2021-05-29T09:35

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы."У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан - один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провел первичный осмотр. Все трое новорожденных оказались здоровыми. Матери самостоятельно ухаживают за своими детенышами: вылизывают их, кормят молоком. Но ягнята уже пробуют и взрослую пищу, например, ветки с зелеными листьями и сено", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.Она добавила, что сейчас ягнята вместе со своими мамами живут в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка."Ягнята иногда присоединяются к прогулкам своих сородичей... Полюбоваться на ягнят можно, посмотрев короткое видео на mos.ru. В дальнейшем Московский зоопарк будет публиковать фотографии и видео ягнят на своих страницах в социальных сетях", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210529/zoopark-1734588698.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана акулова, московский зоопарк, москва