В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Московском зоопарке родились ягнята редких пород
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан - один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провел первичный осмотр. Все трое новорожденных оказались здоровыми. Матери самостоятельно ухаживают за своими детенышами: вылизывают их, кормят молоком. Но ягнята уже пробуют и взрослую пищу, например, ветки с зелеными листьями и сено", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Московском зоопарке родился ягненок редкой породы
В Московском зоопарке родился ягненок редкой породы
Она добавила, что сейчас ягнята вместе со своими мамами живут в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка.
"Ягнята иногда присоединяются к прогулкам своих сородичей... Полюбоваться на ягнят можно, посмотрев короткое видео на mos.ru. В дальнейшем Московский зоопарк будет публиковать фотографии и видео ягнят на своих страницах в социальных сетях", - добавляется в сообщении.