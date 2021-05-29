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Хорошие новости
https://ria.ru/20210529/yagnyata-1734701385.html
В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
В Московском зоопарке родились ягнята редких пород - РИА Новости, 29.05.2021
В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:35
2021-05-29T09:35
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы."У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан - один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провел первичный осмотр. Все трое новорожденных оказались здоровыми. Матери самостоятельно ухаживают за своими детенышами: вылизывают их, кормят молоком. Но ягнята уже пробуют и взрослую пищу, например, ветки с зелеными листьями и сено", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.Она добавила, что сейчас ягнята вместе со своими мамами живут в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка."Ягнята иногда присоединяются к прогулкам своих сородичей... Полюбоваться на ягнят можно, посмотрев короткое видео на mos.ru. В дальнейшем Московский зоопарк будет публиковать фотографии и видео ягнят на своих страницах в социальных сетях", - добавляется в сообщении.
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светлана акулова, московский зоопарк, москва

В Московском зоопарке родились ягнята редких пород

09:35 29.05.2021
 
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Московском зоопарке родились ягнята редких пород
В Московском зоопарке родились ягнята редких пород - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан - один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провел первичный осмотр. Все трое новорожденных оказались здоровыми. Матери самостоятельно ухаживают за своими детенышами: вылизывают их, кормят молоком. Но ягнята уже пробуют и взрослую пищу, например, ветки с зелеными листьями и сено", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Московском зоопарке родился ягненок редкой породы
В Московском зоопарке родился ягненок редкой породы - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Московском зоопарке родился ягненок редкой породы
Она добавила, что сейчас ягнята вместе со своими мамами живут в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка.
"Ягнята иногда присоединяются к прогулкам своих сородичей... Полюбоваться на ягнят можно, посмотрев короткое видео на mos.ru. В дальнейшем Московский зоопарк будет публиковать фотографии и видео ягнят на своих страницах в социальных сетях", - добавляется в сообщении.
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