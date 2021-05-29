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Путин и Лукашенко обсудили экономическое и таможенное взаимодействие
Путин и Лукашенко обсудили экономическое и таможенное взаимодействие - РИА Новости, 29.05.2021
Путин и Лукашенко обсудили экономическое и таможенное взаимодействие
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах,... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:15
2021-05-29T19:15
2021-05-29T19:57
россия
дмитрий песков
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные органы и налоговые органы", - рассказал Песков журналистам, говоря о содержании переговоров Путина и Лукашенко.Он отметил, что президенты говорили о совершенствовании механизмов российско-белорусского взаимодействия в этих сферах."И проговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела", - добавил представитель Кремля.Песков уточнил, что "речь идет именно о совершенствовании и гармонизации общих подходов в этих важных экономических областях".
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россия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин