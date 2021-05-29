https://ria.ru/20210529/vzaimodeystvie-1734749039.html

Путин и Лукашенко обсудили экономическое и таможенное взаимодействие

Путин и Лукашенко обсудили экономическое и таможенное взаимодействие - РИА Новости, 29.05.2021

Путин и Лукашенко обсудили экономическое и таможенное взаимодействие

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах,... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:15

2021-05-29T19:15

2021-05-29T19:57

россия

дмитрий песков

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные органы и налоговые органы", - рассказал Песков журналистам, говоря о содержании переговоров Путина и Лукашенко.Он отметил, что президенты говорили о совершенствовании механизмов российско-белорусского взаимодействия в этих сферах."И проговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела", - добавил представитель Кремля.Песков уточнил, что "речь идет именно о совершенствовании и гармонизации общих подходов в этих важных экономических областях".

https://ria.ru/20210529/polety-1734749941.html

https://ria.ru/20210529/sapega-1734750717.html

россия

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россия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин