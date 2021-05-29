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https://ria.ru/20210529/vystavka-1734746453.html
Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье
Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2021
Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье
Выставка "Врачеватели душ и телес", посвященная подвигам врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев, открылась в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T18:49
2021-05-29T18:49
новости подмосковья
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выставка "Врачеватели душ и телес", посвященная подвигам врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев, открылась в субботу в музее Православного просветительского центра "Усово-Спасское" в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.В экспозиции, которая будет работать до 20 сентября, - уникальные артефакты, документы, личные вещи ее героев. Выставка приурочена, в том числе, к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне, за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.В открытии экспозиции приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и епископ Красногорский и Одинцовский Фома.
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московская область (подмосковье)

Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье

18:49 29.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье
Выставка Врачеватели душ и телес открылась в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выставка "Врачеватели душ и телес", посвященная подвигам врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев, открылась в субботу в музее Православного просветительского центра "Усово-Спасское" в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В экспозиции, которая будет работать до 20 сентября, - уникальные артефакты, документы, личные вещи ее героев. Выставка приурочена, в том числе, к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне, за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.

"Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто лечил, тем, кто проявлял высшую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Поэтому самое главное, мне кажется, цель, смысл - как раз показать именно эту добродетель, милосердие. Мы все прекрасно понимаем, что делали и делают сегодня наши врачи и в "красных зонах", и в реанимациях. Также было много десятилетий и веков назад", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, открывшего выставку.

В открытии экспозиции приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и епископ Красногорский и Одинцовский Фома.
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Новости ПодмосковьяЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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