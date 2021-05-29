https://ria.ru/20210529/vystavka-1734746453.html

Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье

Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2021

Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье

Выставка "Врачеватели душ и телес", посвященная подвигам врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев, открылась в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T18:49

2021-05-29T18:49

2021-05-29T18:49

новости подмосковья

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выставка "Врачеватели душ и телес", посвященная подвигам врачей и священнослужителей во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев, открылась в субботу в музее Православного просветительского центра "Усово-Спасское" в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.В экспозиции, которая будет работать до 20 сентября, - уникальные артефакты, документы, личные вещи ее героев. Выставка приурочена, в том числе, к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне, за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.В открытии экспозиции приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и епископ Красногорский и Одинцовский Фома.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/muzei-1731823499.html

московская область (подмосковье)

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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московская область (подмосковье)