https://ria.ru/20210529/vstrecha-1734751085.html

Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной

Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной - РИА Новости, 29.05.2021

Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:28

2021-05-29T19:28

2021-05-29T19:28

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

политика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне", – сказал Песков.Он напомнил, что у России и Белоруссии союзнический характер отношений."Такие контакты носят постоянный характер", - добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734433902.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика