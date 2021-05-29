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Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной
Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной - РИА Новости, 29.05.2021
Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:28
2021-05-29T19:28
2021-05-29T19:28
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне", – сказал Песков.Он напомнил, что у России и Белоруссии союзнический характер отношений."Такие контакты носят постоянный характер", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734433902.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика