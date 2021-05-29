https://ria.ru/20210529/ukraina-1734719155.html

На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене

На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене - РИА Новости, 29.05.2021

На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене

Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:38

2021-05-29T13:38

2021-05-29T15:56

культура

джиган (денис устименко-вайнштейн)

правый сектор

служба безопасности украины

тимати (тимур юнусов)

украина

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты в Крыму.По словам радикала, артист неоднократно выступал на полуострове, приезжая туда "незаконно", и поддерживал воссоединение с Россией. При этом СБУ проигнорировала законы и разрешила мероприятия в Киеве и Одессе.Как отметил Стерненко в Facebook, у Джигана есть украинское гражданство — следовательно, его нельзя не пустить на Украину. "В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины") и статье 111 ("Измена"). Соответственно, Джиган должен быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности", — указал он.Активист также упомянул дружбу артиста с рэпером Тимати, "неоднократно поддерживавшим агрессию против Украины".Ранее украинских радикалов возмутил приезд российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), они объявили награду за сведения о его местонахождении. Информацию о "неравнодушных гражданах", готовых отдать за это около тысячи долларов, разместил и Стерненко.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200807/1575481984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/ukraina-1576445498.html

украина

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джиган (денис устименко-вайнштейн), правый сектор, служба безопасности украины, тимати (тимур юнусов), украина