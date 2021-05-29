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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210529/ukraina-1734719155.html
На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене
На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене - РИА Новости, 29.05.2021
На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене
Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:38
2021-05-29T15:56
культура
джиган (денис устименко-вайнштейн)
правый сектор
служба безопасности украины
тимати (тимур юнусов)
украина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты в Крыму.По словам радикала, артист неоднократно выступал на полуострове, приезжая туда "незаконно", и поддерживал воссоединение с Россией. При этом СБУ проигнорировала законы и разрешила мероприятия в Киеве и Одессе.Как отметил Стерненко в Facebook, у Джигана есть украинское гражданство — следовательно, его нельзя не пустить на Украину. "В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины") и статье 111 ("Измена"). Соответственно, Джиган должен быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности", — указал он.Активист также упомянул дружбу артиста с рэпером Тимати, "неоднократно поддерживавшим агрессию против Украины".Ранее украинских радикалов возмутил приезд российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), они объявили награду за сведения о его местонахождении. Информацию о "неравнодушных гражданах", готовых отдать за это около тысячи долларов, разместил и Стерненко.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200807/1575481984.html
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джиган (денис устименко-вайнштейн), правый сектор, служба безопасности украины, тимати (тимур юнусов), украина

На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене

13:38 29.05.2021 (обновлено: 15:56 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Джиган на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Музыкант Джиган на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты в Крыму.
По словам радикала, артист неоднократно выступал на полуострове, приезжая туда "незаконно", и поддерживал воссоединение с Россией. При этом СБУ проигнорировала законы и разрешила мероприятия в Киеве и Одессе.
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Как отметил Стерненко в Facebook, у Джигана есть украинское гражданство — следовательно, его нельзя не пустить на Украину.
"В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины") и статье 111 ("Измена"). Соответственно, Джиган должен быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности", — указал он.
Активист также упомянул дружбу артиста с рэпером Тимати, "неоднократно поддерживавшим агрессию против Украины".
Ранее украинских радикалов возмутил приезд российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), они объявили награду за сведения о его местонахождении. Информацию о "неравнодушных гражданах", готовых отдать за это около тысячи долларов, разместил и Стерненко.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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КультураДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Правый секторСлужба безопасности УкраиныТимати (Тимур Юнусов)Украина
 
 
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