На Украине потребовали возбудить против рэпера Джигана дело о госизмене
13:38 29.05.2021 (обновлено: 15:56 29.05.2021)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Джиган на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экс-глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко призвал возбудить уголовное дело против рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за концерты в Крыму.
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Как отметил Стерненко в Facebook, у Джигана есть украинское гражданство — следовательно, его нельзя не пустить на Украину.
"В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины") и статье 111 ("Измена"). Соответственно, Джиган должен быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности", — указал он.
Активист также упомянул дружбу артиста с рэпером Тимати, "неоднократно поддерживавшим агрессию против Украины".
Ранее украинских радикалов возмутил приезд российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), они объявили награду за сведения о его местонахождении. Информацию о "неравнодушных гражданах", готовых отдать за это около тысячи долларов, разместил и Стерненко.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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