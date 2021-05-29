https://ria.ru/20210529/ugroza-1734691138.html

Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США

Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США - РИА Новости, 29.05.2021

Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США

Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:41

2021-05-29T03:41

2021-05-29T05:27

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие, заявил РИА Новости военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.Накануне на военно-научной конференции в Москве он выступил с докладом "Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации".Он пояснил, что ядерная триада США сегодня находится в не лучшем состоянии, а перспективы еще хуже.По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) типа "Огайо", из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году."Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии - 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый", - сказал генерал, отметив, что не вызывает у американцев опасения только воздушная составляющая.Кроме того, подчеркнул он, в докладе министерства энергетики США сказано, что научно-производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.Более того, можно предположить, что американская элита, расставаясь с мировым господством, "будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости", отметил генерал.

https://ria.ru/20210522/x-37-1733467460.html

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729480659.html

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