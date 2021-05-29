Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/ugroza-1734691138.html
Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США
Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США - РИА Новости, 29.05.2021
Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США
Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:41
2021-05-29T05:27
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/18/1560821812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd9dc50d07d084ac8728c69d939cc7c5.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие, заявил РИА Новости военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.Накануне на военно-научной конференции в Москве он выступил с докладом "Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации".Он пояснил, что ядерная триада США сегодня находится в не лучшем состоянии, а перспективы еще хуже.По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) типа "Огайо", из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году."Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии - 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый", - сказал генерал, отметив, что не вызывает у американцев опасения только воздушная составляющая.Кроме того, подчеркнул он, в докладе министерства энергетики США сказано, что научно-производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.Более того, можно предположить, что американская элита, расставаясь с мировым господством, "будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости", отметил генерал.
https://ria.ru/20210522/x-37-1733467460.html
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729480659.html
https://ria.ru/20210417/zaschita-1728678208.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/18/1560821812_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_35af963586cd83f2d2583b365321d398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, в мире

Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США

03:41 29.05.2021 (обновлено: 05:27 29.05.2021)
 
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonАмериканский бомбардировщик
Американский бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие, заявил РИА Новости военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.
Накануне на военно-научной конференции в Москве он выступил с докладом "Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации".
"Для России развал американского ядерного комплекса – этот вызов, от нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания - как обычных так и ядерных - в высокой готовности. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия. При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов", - сказал Карпов.
Он пояснил, что ядерная триада США сегодня находится в не лучшем состоянии, а перспективы еще хуже.
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
22 мая, 17:23
В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие
"Картина ядерного комплекса США далеко не радостная: по наземным компонентам – на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3", модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году", - сказал Карпов.
По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) типа "Огайо", из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году.
"Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии - 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый", - сказал генерал, отметив, что не вызывает у американцев опасения только воздушная составляющая.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
22 апреля, 15:44
МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии
Кроме того, подчеркнул он, в докладе министерства энергетики США сказано, что научно-производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.
"В итоге можно сделать вывод, что США находятся в начале длительного цикла политико-экономического падения. Если осторожно поверить в данные открытого доклада, то с 2028 по 2035 годы будет тяжелый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал", - сказал Карпов.
Более того, можно предположить, что американская элита, расставаясь с мировым господством, "будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости", отметил генерал.
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 07:13
Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния