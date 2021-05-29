Генерал предупредил об угрозе России из-за развала ядерной триады США
03:41 29.05.2021 (обновлено: 05:27 29.05.2021)
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonАмериканский бомбардировщик
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие, заявил РИА Новости военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.
Накануне на военно-научной конференции в Москве он выступил с докладом "Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации".
"Для России развал американского ядерного комплекса – этот вызов, от нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания - как обычных так и ядерных - в высокой готовности. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия. При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов", - сказал Карпов.
Он пояснил, что ядерная триада США сегодня находится в не лучшем состоянии, а перспективы еще хуже.
"Картина ядерного комплекса США далеко не радостная: по наземным компонентам – на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3", модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году", - сказал Карпов.
По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) типа "Огайо", из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году.
"Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии - 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый", - сказал генерал, отметив, что не вызывает у американцев опасения только воздушная составляющая.
22 апреля, 15:44МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии
Кроме того, подчеркнул он, в докладе министерства энергетики США сказано, что научно-производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.
"В итоге можно сделать вывод, что США находятся в начале длительного цикла политико-экономического падения. Если осторожно поверить в данные открытого доклада, то с 2028 по 2035 годы будет тяжелый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал", - сказал Карпов.
Более того, можно предположить, что американская элита, расставаясь с мировым господством, "будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости", отметил генерал.