Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Светлана Задера. Глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал РИА Новости, что в TikTok люди чаще всего жалуются ему на несправедливость и острые ситуации, при этом популярностью пользуются позитивные видео про победы спортсменов и построенные объекты.
Осипов завел профиль в TikTok 1 апреля 2021 года. К концу мая он выложил восемь видео, у него почти 17 тысяч подписчиков и 31,4 тысячи лайков. В одном из видео глава Забайкалья рассказывает, что в TikTok хочет показывать изнутри, что такое госслужба.
"Всегда люди жалуются на имеющуюся или кажущуюся несправедливость, какие-то нечестные, неправдивые противоречия, с которыми они в жизни сталкиваются. Это, как правило, наиболее острые ситуации", - ответил Осипов на вопрос корреспондента РИА Новости.
Как отметил глава региона, в TikTok набирают популярность добрые видео о событиях, например, победах спортсменов или окончании строительства. Также Осипов отметил, что еще ведет страницы в Instagram и "Одноклассниках".
"Сейчас, мне кажется, мы основную часть социальных групп Забайкальского края закрываем. "Одноклассники" - это одна часть, Instagram - другая. И очень важная для меня часть - это молодежь в TikTok. Но я только учусь работать, у меня там нечасто посты. Она (соцсеть) специфичная, там надо уметь подавать важную государственную информацию молодым ребятам, чтобы рассказывать о нашей работе и проблемах. И самое главное - их привлечь, чистоплотных, умных, талантливых ребят на госслужбу. Как это делать в формате TikTok, я пока только учусь", - отметил губернатор.