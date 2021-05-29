https://ria.ru/20210529/tiktok-1734699905.html

Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok

Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok - РИА Новости, 29.05.2021

Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok

Глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал РИА Новости, что в TikTok люди чаще всего жалуются ему на несправедливость и острые ситуации, при этом... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:20

2021-05-29T09:20

2021-05-29T09:20

tiktok

одноклассники

александр осипов

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Светлана Задера. Глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал РИА Новости, что в TikTok люди чаще всего жалуются ему на несправедливость и острые ситуации, при этом популярностью пользуются позитивные видео про победы спортсменов и построенные объекты.Осипов завел профиль в TikTok 1 апреля 2021 года. К концу мая он выложил восемь видео, у него почти 17 тысяч подписчиков и 31,4 тысячи лайков. В одном из видео глава Забайкалья рассказывает, что в TikTok хочет показывать изнутри, что такое госслужба."Всегда люди жалуются на имеющуюся или кажущуюся несправедливость, какие-то нечестные, неправдивые противоречия, с которыми они в жизни сталкиваются. Это, как правило, наиболее острые ситуации", - ответил Осипов на вопрос корреспондента РИА Новости.Как отметил глава региона, в TikTok набирают популярность добрые видео о событиях, например, победах спортсменов или окончании строительства. Также Осипов отметил, что еще ведет страницы в Instagram и "Одноклассниках"."Сейчас, мне кажется, мы основную часть социальных групп Забайкальского края закрываем. "Одноклассники" - это одна часть, Instagram - другая. И очень важная для меня часть - это молодежь в TikTok. Но я только учусь работать, у меня там нечасто посты. Она (соцсеть) специфичная, там надо уметь подавать важную государственную информацию молодым ребятам, чтобы рассказывать о нашей работе и проблемах. И самое главное - их привлечь, чистоплотных, умных, талантливых ребят на госслужбу. Как это делать в формате TikTok, я пока только учусь", - отметил губернатор.

https://realty.ria.ru/20210527/chita-1734366956.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/osipov-1599715027.html

забайкальский край

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tiktok, одноклассники, александр осипов, забайкальский край, общество