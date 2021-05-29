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В состав Черноморского флота ввели танкер "Вице-адмирал Паромов"
В состав Черноморского флота ввели танкер "Вице-адмирал Паромов" - РИА Новости, 29.05.2021
В состав Черноморского флота ввели танкер "Вице-адмирал Паромов"
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере "Вице-адмирал Паромов" прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:07
2021-05-29T13:50
черноморский флот вмф россии
республика крым
севастополь
зеленодольское проектно-конструкторское бюро
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере "Вице-адмирал Паромов" прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц, ветеранов и гостей.Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 разработан в АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Судно также можно использовать в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.Танкер имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8, ширину 15,4 и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна — 24 человека. Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был заложен 1 сентября 2016 года на судостроительном заводе "Волга" в Нижнем Новгороде и спущен на воду 20 декабря 2018-го.
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черноморский флот вмф россии, республика крым, севастополь, зеленодольское проектно-конструкторское бюро, безопасность

В состав Черноморского флота ввели танкер "Вице-адмирал Паромов"

11:07 29.05.2021 (обновлено: 13:50 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере "Вице-адмирал Паромов" прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц, ветеранов и гостей.
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 разработан в АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Судно также можно использовать в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.
После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.
Танкер имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8, ширину 15,4 и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна — 24 человека. Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был заложен 1 сентября 2016 года на судостроительном заводе "Волга" в Нижнем Новгороде и спущен на воду 20 декабря 2018-го.
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