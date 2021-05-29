https://ria.ru/20210529/sudno-1734690172.html
К берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с разлагающимися телами
К берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с разлагающимися телами - РИА Новости, 29.05.2021
К берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с разлагающимися телами
Полиция Тринидада и Тобаго начала расследование после того, как местные рыбаки обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения, сообщается в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:01
2021-05-29T03:01
2021-05-29T05:36
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция Тринидада и Тобаго начала расследование после того, как местные рыбаки обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на странице ведомства в Facebook.В ведомстве отметили, что также в лодке были обнаружены череп и кости.Правоохранителям о "странном судне" сообщили местные жители, отправившиеся порыбачить около 6.30 утра, уточнили в полиции. "Исследуя (судно - ред), рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... все в состоянии сильного разложения", - сообщает ведомство. Отмечается, что рыбаки вытащили судно на берег и вызвали правоохранителей.Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточняет, что обнаруженное судно было иностранным.Тела доставили в морг для опознания и для выяснения причины смерти, добавляется в пресс-релизе полиции.Как уточняет местное издание Daily Express, все погибшие - мужчины с темным оттенком кожи.
https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
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тобаго, тринидад, в мире
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Полиция Тринидада
и Тобаго
начала расследование после того, как местные рыбаки обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на странице ведомства в Facebook
.
"Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел..., сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго", - сообщает полиция.
В ведомстве отметили, что также в лодке были обнаружены череп и кости.
Правоохранителям о "странном судне" сообщили местные жители, отправившиеся порыбачить около 6.30 утра, уточнили в полиции. "Исследуя (судно - ред), рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... все в состоянии сильного разложения", - сообщает ведомство. Отмечается, что рыбаки вытащили судно на берег и вызвали правоохранителей.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточняет, что обнаруженное судно было иностранным.
Тела доставили в морг для опознания и для выяснения причины смерти, добавляется в пресс-релизе полиции.
Как уточняет местное издание Daily Express
, все погибшие - мужчины с темным оттенком кожи.