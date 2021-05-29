Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210529/sputnik-1734705069.html
Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год
Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год - РИА Новости, 29.05.2021
Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год
Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" планируется в следующем году, заявил заместитель директора департамента навигационных... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:56
2021-05-29T10:56
наука
россия
валерий заичко
земля
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/83/1562438300_0:2:2462:1387_1920x0_80_0_0_4effaafa22ee122f345e713125c10e1e.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" планируется в следующем году, заявил заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.Ранее сообщалось, что запуск "Обзора-Р" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале 2021 года."Первый "Обзор-Р" стартует в 2022 году", - сказал Заичко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.Как сообщалось, старты двух аппаратов "Обзор-Р", изначально намечавшиеся в 2018 и 2020 годах, были отложены на 2021 и 2023 годы. Позже в пресс-службе Роскосмоса рассказали РИА Новости, что запуск второго "Обзора-Р" не планируется до 2026 года.Заичко также сообщил, что сейчас орбитальная группировка гражданских российских спутников наблюдения Земли состоит из 11 спутников: один "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М" и два "Электро-Л".По его словам, в этом году планируется запустить ещё один "Метеор-М", в 2022 году - два "Ресурса-П" и один "Кондор-ФКА", в 2023 году - один "Арктика-М" и один "Кондор-ФКА".Спутник "Обзор-Р" будет решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Он сможет вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов. Основной рабочий инструмент спутника - радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров на пиксель.В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.
https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/83/1562438300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7e38d63ba6ee7e8812fae3c494ed39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий заичко, земля, космос - риа наука

Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год

10:56 29.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса"
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" планируется в следующем году, заявил заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.
Ранее сообщалось, что запуск "Обзора-Р" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале 2021 года.
"Первый "Обзор-Р" стартует в 2022 году", - сказал Заичко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.
Как сообщалось, старты двух аппаратов "Обзор-Р", изначально намечавшиеся в 2018 и 2020 годах, были отложены на 2021 и 2023 годы. Позже в пресс-службе Роскосмоса рассказали РИА Новости, что запуск второго "Обзора-Р" не планируется до 2026 года.
Заичко также сообщил, что сейчас орбитальная группировка гражданских российских спутников наблюдения Земли состоит из 11 спутников: один "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М" и два "Электро-Л".
По его словам, в этом году планируется запустить ещё один "Метеор-М", в 2022 году - два "Ресурса-П" и один "Кондор-ФКА", в 2023 году - один "Арктика-М" и один "Кондор-ФКА".
Магнитное поле Земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:07
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
Спутник "Обзор-Р" будет решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Он сможет вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов. Основной рабочий инструмент спутника - радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров на пиксель.
В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.
 
НаукаРоссияВалерий ЗаичкоЗемляКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния