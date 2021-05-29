https://ria.ru/20210529/sputnik-1734705069.html

Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год

Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год - РИА Новости, 29.05.2021

Запуск новейшего российского радиолокационного спутника отложили на год

Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" планируется в следующем году, заявил заместитель директора департамента навигационных... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T10:56

2021-05-29T10:56

2021-05-29T10:56

наука

россия

валерий заичко

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" планируется в следующем году, заявил заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.Ранее сообщалось, что запуск "Обзора-Р" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале 2021 года."Первый "Обзор-Р" стартует в 2022 году", - сказал Заичко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.Как сообщалось, старты двух аппаратов "Обзор-Р", изначально намечавшиеся в 2018 и 2020 годах, были отложены на 2021 и 2023 годы. Позже в пресс-службе Роскосмоса рассказали РИА Новости, что запуск второго "Обзора-Р" не планируется до 2026 года.Заичко также сообщил, что сейчас орбитальная группировка гражданских российских спутников наблюдения Земли состоит из 11 спутников: один "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М" и два "Электро-Л".По его словам, в этом году планируется запустить ещё один "Метеор-М", в 2022 году - два "Ресурса-П" и один "Кондор-ФКА", в 2023 году - один "Арктика-М" и один "Кондор-ФКА".Спутник "Обзор-Р" будет решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Он сможет вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов. Основной рабочий инструмент спутника - радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров на пиксель.В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

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россия, валерий заичко, земля, космос - риа наука