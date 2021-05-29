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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210529/rossiyanin-1734745190.html
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина - РИА Новости, 29.05.2021
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина
Россиянин Егор Дудников обвиняется в Белоруссии в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщается на сайте не зарегистрированного... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T18:33
2021-05-29T18:33
протесты в белоруссии
россия
весна
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Россиянин Егор Дудников обвиняется в Белоруссии в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна"."Двадцатилетнего гражданина Российской Федерации Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске, на съемной квартире провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Парню предъявили обвинение по статье уголовного кодекса "организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката". "Все, что знают близкие парня о его ситуации, - первоначальная информация после задержания от дежурного адвоката", - говорится в сообщении.Дудников живет в Белоруссии около года. Его мать Юлия рассказала правозащитникам, что молодого человека задерживали в октябре прошлого года. По ее словам, он "тогда заступился за ребенка, которого хотели задержать". Мать утверждает, что Дудников избежал тогда ареста, потому что попал в больницу после задержания силовиками.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210406/napadenie-1727050127.html
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россия, весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина

18:33 29.05.2021
 
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии на улице Червякова в Минске. Кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии на улице Червякова в Минске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Россиянин Егор Дудников обвиняется в Белоруссии в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".
"Двадцатилетнего гражданина Российской Федерации Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске, на съемной квартире провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Парню предъявили обвинение по статье уголовного кодекса "организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката". "Все, что знают близкие парня о его ситуации, - первоначальная информация после задержания от дежурного адвоката", - говорится в сообщении.
Дудников живет в Белоруссии около года. Его мать Юлия рассказала правозащитникам, что молодого человека задерживали в октябре прошлого года. По ее словам, он "тогда заступился за ребенка, которого хотели задержать". Мать утверждает, что Дудников избежал тогда ареста, потому что попал в больницу после задержания силовиками.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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