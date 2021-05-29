https://ria.ru/20210529/rossiyanin-1734745190.html

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина - РИА Новости, 29.05.2021

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина

Россиянин Егор Дудников обвиняется в Белоруссии в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщается на сайте не зарегистрированного... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T18:33

2021-05-29T18:33

2021-05-29T18:33

протесты в белоруссии

россия

весна

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Россиянин Егор Дудников обвиняется в Белоруссии в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна"."Двадцатилетнего гражданина Российской Федерации Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске, на съемной квартире провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Парню предъявили обвинение по статье уголовного кодекса "организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката". "Все, что знают близкие парня о его ситуации, - первоначальная информация после задержания от дежурного адвоката", - говорится в сообщении.Дудников живет в Белоруссии около года. Его мать Юлия рассказала правозащитникам, что молодого человека задерживали в октябре прошлого года. По ее словам, он "тогда заступился за ребенка, которого хотели задержать". Мать утверждает, что Дудников избежал тогда ареста, потому что попал в больницу после задержания силовиками.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210406/napadenie-1727050127.html

https://ria.ru/20210407/gashish-1727167712.html

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире