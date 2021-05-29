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Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии
Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021
Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии
Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Белоруссии, пишет Forbes со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:33
2021-05-29T14:33
2021-05-29T17:11
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евросоюз
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Белоруссии, пишет Forbes со ссылкой на источники."Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины", — рассказал собеседник журнала.Он уточнил, что речь идет о рейсах, совершенных 27 мая. При этом он не назвал компании и направления. Эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет. На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Позднее к ограничениям ЕС присоединилась Украина.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, белоруссия, общество