https://ria.ru/20210529/reysy-1734723973.html

Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии

Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021

Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии

Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Белоруссии, пишет Forbes со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:33

2021-05-29T14:33

2021-05-29T17:11

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

белоруссия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Белоруссии, пишет Forbes со ссылкой на источники."Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины", — рассказал собеседник журнала.Он уточнил, что речь идет о рейсах, совершенных 27 мая. При этом он не назвал компании и направления. Эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет. На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Позднее к ограничениям ЕС присоединилась Украина.

https://ria.ru/20210529/belavia-1734695884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, белоруссия, общество