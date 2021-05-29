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На Ямале произошел разлив нефтесодержащей жидкости
На Ямале произошел разлив нефтесодержащей жидкости - РИА Новости, 29.05.2021
На Ямале произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Разлив нефтесодержащей жидкости на площади 85 квадратных метров обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе при обследовании первой нитки магистрального... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:22
2021-05-29T17:22
ямал
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей жидкости на площади 85 квадратных метров обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе при обследовании первой нитки магистрального трубопровода Уренгой - Сургут, сообщает региональное управление МЧС."В 12.30 (мск) 29 мая ... поступила информация о том, что ... на 322 километре при обследовании первой нитки магистрального трубопровода Уренгой - Сургут выявлен выход (свищ) нефтесодержащей жидкости на площади 85 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что нефтеразлив обнаружен в Пуровском районе ЯНАО, место разгерметизации трубопровода находится в 30 километрах юго-восточнее поселка Ханымей. Данная территория не относится к водоохранной зоне."На потребителях данный инцидент не сказался. К ликвидации последствий аварии привлекается 37 человек и 12 единиц техники ООО "Газпром переработка", - добавили в управлении МЧС.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что задвижки на трубопроводе перекрыты, транспортировка осуществляется по резервной ветке. Он уточнил, что угрозы попадания нефти в водоемы нет, их удаленность составляет более одного километра.
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ямал, происшествия

На Ямале произошел разлив нефтесодержащей жидкости

17:22 29.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК/МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей жидкости на площади 85 квадратных метров обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе при обследовании первой нитки магистрального трубопровода Уренгой - Сургут, сообщает региональное управление МЧС.
"В 12.30 (мск) 29 мая ... поступила информация о том, что ... на 322 километре при обследовании первой нитки магистрального трубопровода Уренгой - Сургут выявлен выход (свищ) нефтесодержащей жидкости на площади 85 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нефтеразлив обнаружен в Пуровском районе ЯНАО, место разгерметизации трубопровода находится в 30 километрах юго-восточнее поселка Ханымей. Данная территория не относится к водоохранной зоне.
"На потребителях данный инцидент не сказался. К ликвидации последствий аварии привлекается 37 человек и 12 единиц техники ООО "Газпром переработка", - добавили в управлении МЧС.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что задвижки на трубопроводе перекрыты, транспортировка осуществляется по резервной ветке. Он уточнил, что угрозы попадания нефти в водоемы нет, их удаленность составляет более одного километра.
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