https://ria.ru/20210529/ranenie-1734711239.html

Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском

Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском - РИА Новости, 29.05.2021

Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском

Полицейские в России боятся применять табельное оружие даже в ситуациях, когда на это есть законные основания, из-за угрозы уголовного дела, рассказал РИА... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:19

2021-05-29T12:19

2021-05-29T12:19

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полицейские в России боятся применять табельное оружие даже в ситуациях, когда на это есть законные основания, из-за угрозы уголовного дела, рассказал РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя недавний случай, когда инспектор ДПС под Новосибирском ранил нарушителя при задержании.Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который оказывал активное физическое сопротивление. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и пунктам "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html

новосибирская область

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2021

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Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 2021-05-29T12:19 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новосибирская область, происшествия