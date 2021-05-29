https://ria.ru/20210529/ranenie-1734711239.html
Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском
Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском - РИА Новости, 29.05.2021
Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском
Полицейские в России боятся применять табельное оружие даже в ситуациях, когда на это есть законные основания, из-за угрозы уголовного дела, рассказал РИА... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:19
2021-05-29T12:19
2021-05-29T12:19
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полицейские в России боятся применять табельное оружие даже в ситуациях, когда на это есть законные основания, из-за угрозы уголовного дела, рассказал РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя недавний случай, когда инспектор ДПС под Новосибирском ранил нарушителя при задержании.Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который оказывал активное физическое сопротивление. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и пунктам "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html
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Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента
Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
2021-05-29T12:19
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РИА Новости
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новосибирская область, происшествия