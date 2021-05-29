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Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку - РИА Новости, 29.05.2021
Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
Выявить "пустышку" не так просто, как может показаться. Чтобы проверить эффективность лекарства, врачи проводят достаточно серьезные клинические исследования... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T02:17
2021-05-29T02:17
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Выявить "пустышку" не так просто, как может показаться. Чтобы проверить эффективность лекарства, врачи проводят достаточно серьезные клинические исследования. Но есть несколько вариантов, когда и сам пациент может изучить препарат, рассказывает агентству "Прайм" медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.По его словам, можно самостоятельно прочитать клинические исследования, научные работы, протоколы лекарственных средств и проанализировать изученную информацию. Эксперт указывает, что такие материалы можно найти на специализированных сайтах для врачей, например, на порталах PubMed или UpToDate. Но вряд ли этот способ можно назвать простым, ведь часто пациенты не обладают специальными медицинскими и фармакологическими знаниями.
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здоровье - общество, общество

Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку

02:17 29.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Выявить "пустышку" не так просто, как может показаться. Чтобы проверить эффективность лекарства, врачи проводят достаточно серьезные клинические исследования. Но есть несколько вариантов, когда и сам пациент может изучить препарат, рассказывает агентству "Прайм" медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.
По его словам, можно самостоятельно прочитать клинические исследования, научные работы, протоколы лекарственных средств и проанализировать изученную информацию. Эксперт указывает, что такие материалы можно найти на специализированных сайтах для врачей, например, на порталах PubMed или UpToDate. Но вряд ли этот способ можно назвать простым, ведь часто пациенты не обладают специальными медицинскими и фармакологическими знаниями.
"Самый простой — это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на прием, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в интернет", - отмечает специалист.
 
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