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Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях
Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях - РИА Новости, 29.05.2021
Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях
Арам Вардеванян, официальный представитель предвыборного блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, заявил о готовящихся... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:59
2021-05-29T17:01
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ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Арам Вардеванян, официальный представитель предвыборного блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, заявил о готовящихся провокациях против представителей альянса."На прошлой неделе мы отреагировали на регулярно распространяемую информацию о том, что нынешние временные власти готовят серию дискредитирующих инсценировок в отношении представителей блока "Армения". Цель - ввести общество в заблуждение, утверждая, что блок "Армения" "покупает" сторонников", - говорится в заявлении Вардеваняна, размещенном на странице альянса в Facebook."В последние дни мы также узнали, что в сети скоро появятся сфабрикованные видеоролики, в которых люди якобы получают материальные обещания от имени альянса. Я официально заявляю, что любые подобные явления и действия не имеют ничего общего с блоком "Армения". Временные власти должны наконец осознать, что практика фальсификаций себя исчерпала, а "черная" пропаганда и провокации безрезультатны", - заявил Вардеванян.Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Документы для участия в выборах подали 23 партии и четыре блока. ЦИК должен зарегистрировать эти политические силы до 17.00 мск 31 мая.
https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html
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facebook, роберт кочарян, армения, в мире

Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях

16:59 29.05.2021 (обновлено: 17:01 29.05.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Арам Вардеванян, официальный представитель предвыборного блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, заявил о готовящихся провокациях против представителей альянса.
"На прошлой неделе мы отреагировали на регулярно распространяемую информацию о том, что нынешние временные власти готовят серию дискредитирующих инсценировок в отношении представителей блока "Армения". Цель - ввести общество в заблуждение, утверждая, что блок "Армения" "покупает" сторонников", - говорится в заявлении Вардеваняна, размещенном на странице альянса в Facebook.
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"В последние дни мы также узнали, что в сети скоро появятся сфабрикованные видеоролики, в которых люди якобы получают материальные обещания от имени альянса. Я официально заявляю, что любые подобные явления и действия не имеют ничего общего с блоком "Армения". Временные власти должны наконец осознать, что практика фальсификаций себя исчерпала, а "черная" пропаганда и провокации безрезультатны", - заявил Вардеванян.
Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Документы для участия в выборах подали 23 партии и четыре блока. ЦИК должен зарегистрировать эти политические силы до 17.00 мск 31 мая.
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