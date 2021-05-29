https://ria.ru/20210529/provokatsii-1734738028.html

Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях

Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях - РИА Новости, 29.05.2021

Блок "Армения" Кочаряна заявил о готовящихся против альянса провокациях

Арам Вардеванян, официальный представитель предвыборного блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, заявил о готовящихся... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T16:59

2021-05-29T16:59

2021-05-29T17:01

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ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Арам Вардеванян, официальный представитель предвыборного блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, заявил о готовящихся провокациях против представителей альянса."На прошлой неделе мы отреагировали на регулярно распространяемую информацию о том, что нынешние временные власти готовят серию дискредитирующих инсценировок в отношении представителей блока "Армения". Цель - ввести общество в заблуждение, утверждая, что блок "Армения" "покупает" сторонников", - говорится в заявлении Вардеваняна, размещенном на странице альянса в Facebook."В последние дни мы также узнали, что в сети скоро появятся сфабрикованные видеоролики, в которых люди якобы получают материальные обещания от имени альянса. Я официально заявляю, что любые подобные явления и действия не имеют ничего общего с блоком "Армения". Временные власти должны наконец осознать, что практика фальсификаций себя исчерпала, а "черная" пропаганда и провокации безрезультатны", - заявил Вардеванян.Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Документы для участия в выборах подали 23 партии и четыре блока. ЦИК должен зарегистрировать эти политические силы до 17.00 мск 31 мая.

https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/armeniya-1734717650.html

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facebook, роберт кочарян, армения, в мире