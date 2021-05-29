https://ria.ru/20210529/proisshestvie-1734757433.html

В Москве таксист зарезал человека

В Москве таксист зарезал человека - РИА Новости, 29.05.2021

В Москве таксист зарезал человека

Таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T20:49

2021-05-29T20:49

2021-05-29T21:24

некрасовка

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Инцидент был приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде, 598, в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение", — сообщил собеседник агентства, добавив, что делом занимается Следственный комитет.В пресс-службе столичного ГУ МВД РИА Новости подтвердили факт задержания подозреваемого.

https://ria.ru/20210529/dtp-1734729935.html

некрасовка

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

некрасовка, москва, происшествия