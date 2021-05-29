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В Москве таксист зарезал человека
В Москве таксист зарезал человека - РИА Новости, 29.05.2021
В Москве таксист зарезал человека
Таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:49
2021-05-29T20:49
2021-05-29T21:24
некрасовка
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происшествия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Инцидент был приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде, 598, в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение", — сообщил собеседник агентства, добавив, что делом занимается Следственный комитет.В пресс-службе столичного ГУ МВД РИА Новости подтвердили факт задержания подозреваемого.
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некрасовка, москва, происшествия
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Инцидент был приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде, 598, в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение", — сообщил собеседник агентства, добавив, что делом занимается Следственный комитет.
В пресс-службе столичного ГУ МВД РИА Новости подтвердили факт задержания подозреваемого.