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Правительство обсудило выезд из России детей без законных представителей
Правительство обсудило выезд из России детей без законных представителей - РИА Новости, 29.05.2021
Правительство обсудило выезд из России детей без законных представителей
Правительство России на заседании в четверг одобрило порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы России без законных... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:09
2021-05-29T13:09
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы России без законных представителей или с одним из них, сообщает пресс-служба кабмина."Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона ... "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что законом устанавливается порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации без сопровождения законных представителей либо в сопровождении одного из них.
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россия, общество

Правительство обсудило выезд из России детей без законных представителей

13:09 29.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы России без законных представителей или с одним из них, сообщает пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона ... "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что законом устанавливается порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации без сопровождения законных представителей либо в сопровождении одного из них.
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