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Правительство поручило оценить готовность к новому отопительному сезону
Правительство поручило оценить готовность к новому отопительному сезону - РИА Новости, 29.05.2021
Правительство поручило оценить готовность к новому отопительному сезону
Правительство России поручило Минэнерго и Ростехнадзору оценить готовность к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, соответствующее... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:59
2021-05-29T12:59
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России поручило Минэнерго и Ростехнадзору оценить готовность к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, соответствующее решение принято по итогам прошедшего совещания, сообщается на сайте кабмина РФ.Правительство РФ в четверг обсудило итоги отопительного сезона за осенне-зимний период 2020-2021 годов. Одним из пунктов повестки был вопрос об обеспечении выполнения мероприятий по подготовке организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период. По итогам был принят ряд решений, в том числе, принять к сведению доклады министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и министра энергетики РФ по данному вопросу."Решения правительства ... Минэнерго России ... Ростехнадзору ... провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить в правительство РФ", - говорится в сообщении.Также кабмин рекомендовал органам исполнительной власти регионов проконтролировать подготовку к предстоящему отопительному сезону, в том числе, готовность организаций к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов. Нужно будет проверить выполнение ремонтных и инвестиционных программ, накопление установленных запасов топлива, а также организацию надежного топливообеспечения."Минстрою России ... Минэнерго России ... Ростехнадзору ... с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и тешгосетевых организаций к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить в правительство", - говорится в сообщении.Помимо этого, кабмин поручил Минэнерго и Минстрою РФ промониторить накопления регионами электроэнергетики и организациями ЖКХ запасов топлива в соответствии с утвержденными нормативами. О результатах нужно будет доложить в правительство до 20 октября 2021 года.
https://realty.ria.ru/20210429/zhkkh-1730435759.html
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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Правительство поручило оценить готовность к новому отопительному сезону

12:59 29.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовительные работы к отопительному сезону
Подготовительные работы к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России поручило Минэнерго и Ростехнадзору оценить готовность к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, соответствующее решение принято по итогам прошедшего совещания, сообщается на сайте кабмина РФ.
Правительство РФ в четверг обсудило итоги отопительного сезона за осенне-зимний период 2020-2021 годов. Одним из пунктов повестки был вопрос об обеспечении выполнения мероприятий по подготовке организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период. По итогам был принят ряд решений, в том числе, принять к сведению доклады министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и министра энергетики РФ по данному вопросу.
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"Решения правительства ... Минэнерго России ... Ростехнадзору ... провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить в правительство РФ", - говорится в сообщении.
Также кабмин рекомендовал органам исполнительной власти регионов проконтролировать подготовку к предстоящему отопительному сезону, в том числе, готовность организаций к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов. Нужно будет проверить выполнение ремонтных и инвестиционных программ, накопление установленных запасов топлива, а также организацию надежного топливообеспечения.
"Минстрою России ... Минэнерго России ... Ростехнадзору ... с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и тешгосетевых организаций к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить в правительство", - говорится в сообщении.
Помимо этого, кабмин поручил Минэнерго и Минстрою РФ промониторить накопления регионами электроэнергетики и организациями ЖКХ запасов топлива в соответствии с утвержденными нормативами. О результатах нужно будет доложить в правительство до 20 октября 2021 года.
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РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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