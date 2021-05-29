https://ria.ru/20210529/pozhar-1734719668.html

На АЭС в Южной Корее произошел пожар

На АЭС в Южной Корее произошел пожар - РИА Новости, 29.05.2021

На АЭС в Южной Корее произошел пожар

Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Комиссию по ядерной и... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:43

2021-05-29T13:43

2021-05-29T13:43

ядерные технологии

ульсан

южная корея

в мире

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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Комиссию по ядерной и физической безопасности Южной Кореи (NSSC).По данным агентства, пожар вспыхнул в 09.28 (03.28 мск) на четвертом реакторе АЭС "Шин-Кори" в Ульсане. Возгорание было потушено примерно через час. Власти подозревают, что пожар начался из-за возбудителя турбины.NSSC заявила, что направит своих следователей на АЭС, чтобы выяснить точную причину возгорания. Сообщений о жертвах или утечках радиации не поступало, радиационный фон вокруг электростанции не превышает положенный уровень.Сообщается, что коммерческая эксплуатация реактора мощностью 1,4 миллиона киловатт, где произошел пожар, началась в 2019 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/belaes-1733509806.html

ульсан

южная корея

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ульсан, южная корея, в мире