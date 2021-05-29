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Ядерные технологии
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На АЭС в Южной Корее произошел пожар
На АЭС в Южной Корее произошел пожар - РИА Новости, 29.05.2021
На АЭС в Южной Корее произошел пожар
Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Комиссию по ядерной и... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:43
2021-05-29T13:43
ядерные технологии
ульсан
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Комиссию по ядерной и физической безопасности Южной Кореи (NSSC).По данным агентства, пожар вспыхнул в 09.28 (03.28 мск) на четвертом реакторе АЭС "Шин-Кори" в Ульсане. Возгорание было потушено примерно через час. Власти подозревают, что пожар начался из-за возбудителя турбины.NSSC заявила, что направит своих следователей на АЭС, чтобы выяснить точную причину возгорания. Сообщений о жертвах или утечках радиации не поступало, радиационный фон вокруг электростанции не превышает положенный уровень.Сообщается, что коммерческая эксплуатация реактора мощностью 1,4 миллиона киловатт, где произошел пожар, началась в 2019 году.
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ульсан, южная корея, в мире

На АЭС в Южной Корее произошел пожар

13:43 29.05.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские пожарные во время учений в Сеуле
Южнокорейские пожарные во время учений в Сеуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Комиссию по ядерной и физической безопасности Южной Кореи (NSSC).
По данным агентства, пожар вспыхнул в 09.28 (03.28 мск) на четвертом реакторе АЭС "Шин-Кори" в Ульсане. Возгорание было потушено примерно через час. Власти подозревают, что пожар начался из-за возбудителя турбины.
NSSC заявила, что направит своих следователей на АЭС, чтобы выяснить точную причину возгорания. Сообщений о жертвах или утечках радиации не поступало, радиационный фон вокруг электростанции не превышает положенный уровень.
Сообщается, что коммерческая эксплуатация реактора мощностью 1,4 миллиона киловатт, где произошел пожар, началась в 2019 году.
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