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В Сочи загорелись торговые павильоны
В Сочи загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 29.05.2021
В Сочи загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:15
2021-05-29T02:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В ведомстве отметили, что в 00.42 пожар локализован.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Сочи загорелись торговые павильоны

01:15 29.05.2021 (обновлено: 02:53 29.05.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в торговых павильонах в Сочи
Пожар в торговых павильонах в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : МЧС России
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 23.51 28.05.2021... поступило сообщение о пожаре по адресу: МО г. Сочи, ул. Пластунская. Незамедлительно к месту вызова направлены силы и средства МЧС России. По прибытии первых пожарных подразделений установлено что произошло загорание торговых павильонов, площадь пожара составляет 870 м.кв... Объявлен повышенный ранг пожара", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в 00.42 пожар локализован.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
 
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