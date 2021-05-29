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В Сочи загорелись торговые павильоны
В Сочи загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 29.05.2021
В Сочи загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:15
2021-05-29T01:15
2021-05-29T02:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В ведомстве отметили, что в 00.42 пожар локализован.
сочи
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия