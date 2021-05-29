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В Сочи загорелись торговые павильоны

В Сочи загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 29.05.2021

В Сочи загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T01:15

2021-05-29T01:15

2021-05-29T02:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Торговые павильоны горят в Сочи на площади 870 квадратных метров, объявлен повышенный ранг пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В ведомстве отметили, что в 00.42 пожар локализован.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия