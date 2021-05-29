https://ria.ru/20210529/poklonskaya-1734729357.html

ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз

ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз - РИА Новости, 29.05.2021

ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз

Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия" поступило в федеральный оргкомитет,... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:34

2021-05-29T15:34

2021-05-29T15:43

сергей перминов

госдума рф

наталья поклонская

единая россия

политика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия" поступило в федеральный оргкомитет, кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз перед парламентскими выборами в связи с новой работой."Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК (федеральный организационный комитет). Между тем, электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство, и, следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая, при проведении заседания организационного комитета, и победа достанется тому, кто наберёт максимальное количество голосов выборщиков. Таковы правила и они справедливы", - сказал Перминов.Заявление направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии "Единая Россия". Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости документу, заявление датировано 28 мая.

https://ria.ru/20210529/sigal-1734722506.html

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сергей перминов, госдума рф, наталья поклонская, единая россия, политика