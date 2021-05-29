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ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз
ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз - РИА Новости, 29.05.2021
ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз
Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия" поступило в федеральный оргкомитет,... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:34
2021-05-29T15:43
сергей перминов
госдума рф
наталья поклонская
единая россия
политика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия" поступило в федеральный оргкомитет, кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз перед парламентскими выборами в связи с новой работой."Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК (федеральный организационный комитет). Между тем, электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство, и, следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая, при проведении заседания организационного комитета, и победа достанется тому, кто наберёт максимальное количество голосов выборщиков. Таковы правила и они справедливы", - сказал Перминов.Заявление направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии "Единая Россия". Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости документу, заявление датировано 28 мая.
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сергей перминов, госдума рф, наталья поклонская, единая россия, политика

ЕР получила заявление Поклонской о снятии кандидатуры с праймериз

15:34 29.05.2021 (обновлено: 15:43 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия" поступило в федеральный оргкомитет, кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.
Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз перед парламентскими выборами в связи с новой работой.
"Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК (федеральный организационный комитет). Между тем, электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство, и, следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая, при проведении заседания организационного комитета, и победа достанется тому, кто наберёт максимальное количество голосов выборщиков. Таковы правила и они справедливы", - сказал Перминов.
Заявление направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии "Единая Россия". Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости документу, заявление датировано 28 мая.
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"
 
Сергей ПерминовГосдума РФНаталья ПоклонскаяЕдиная РоссияПолитика
 
 
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