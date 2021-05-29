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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг самолета Ryanair
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг самолета Ryanair - РИА Новости, 29.05.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг самолета Ryanair
Ситуация с самолетом Ryanair требует разбирательств без эмоций, поспешные выводы Запада говорят, что они не хотят прояснить обстоятельства посадки самолета, а... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:25
2021-05-29T19:56
хамас
россия
ryanair
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация с самолетом Ryanair требует разбирательств без эмоций, поспешные выводы Запада говорят, что они не хотят прояснить обстоятельства посадки самолета, а их решения зиждутся на эмоциях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи."Что касается замечания президента о том, что это всплеск эмоций, то да, действительно, с нашей точки зрения, ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов. А каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, основываются исключительно на эмоциях", - сказал Песков журналистам.Он не стал уточнять детали о письме с угрозой в адрес самолета Ryanair, экстренно севшего в Белоруссии, заявив, что поскольку речь идет об угрозе теракта, этот вопрос находится в компетенции спецслужб."Я не могу ответить на этот вопрос. Речь идет об угрозе террористического акта, об угрозе взрыва. Это вопрос, который находится в компетенции специальных служб. Я не могу быть более детальным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли российская сторона уточнить, кто отправил письмо, действительно ли это был ХАМАС.Песков также заявил, что белорусская сторона при необходимости готова предоставить дополнительную информацию по ситуации с самолетом."Ничего там особенного нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию. По всей видимости, если будут какие-то дополнительные вопросы, то будут готовы предоставить и другие данные", - сказал он.Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, сообщил пресс-секретарь президента РФ."Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair", - сказал Песков журналистам в субботу.Он добавил, что подробнее не может рассказать о тех документах, которые представил Лукашенко Путину насчет самолета.Песков отметил, что Россия является сторонником серьезного подхода на основе норм международного права в ситуации с самолетом Ryanair."Я не знаю, были ли дополнительные вопросы со стороны Путина. Могу сказать, что мы как были, так и есть против множественных расследований. Скорее эмоциональных, чем субстантивных. Мы являемся сторонниками серьёзного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права в сфере международных перевозок", - сказал он журналистам.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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хамас, россия, ryanair, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, вильнюс, в мире

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг самолета Ryanair

19:25 29.05.2021 (обновлено: 19:56 29.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация с самолетом Ryanair требует разбирательств без эмоций, поспешные выводы Запада говорят, что они не хотят прояснить обстоятельства посадки самолета, а их решения зиждутся на эмоциях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи.
"Что касается замечания президента о том, что это всплеск эмоций, то да, действительно, с нашей точки зрения, ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов. А каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, основываются исключительно на эмоциях", - сказал Песков журналистам.
Он не стал уточнять детали о письме с угрозой в адрес самолета Ryanair, экстренно севшего в Белоруссии, заявив, что поскольку речь идет об угрозе теракта, этот вопрос находится в компетенции спецслужб.
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"Я не могу ответить на этот вопрос. Речь идет об угрозе террористического акта, об угрозе взрыва. Это вопрос, который находится в компетенции специальных служб. Я не могу быть более детальным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли российская сторона уточнить, кто отправил письмо, действительно ли это был ХАМАС.
Песков также заявил, что белорусская сторона при необходимости готова предоставить дополнительную информацию по ситуации с самолетом.
"Ничего там особенного нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию. По всей видимости, если будут какие-то дополнительные вопросы, то будут готовы предоставить и другие данные", - сказал он.
Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, сообщил пресс-секретарь президента РФ.
"Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair", - сказал Песков журналистам в субботу.
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Он добавил, что подробнее не может рассказать о тех документах, которые представил Лукашенко Путину насчет самолета.
Песков отметил, что Россия является сторонником серьезного подхода на основе норм международного права в ситуации с самолетом Ryanair.
"Я не знаю, были ли дополнительные вопросы со стороны Путина. Могу сказать, что мы как были, так и есть против множественных расследований. Скорее эмоциональных, чем субстантивных. Мы являемся сторонниками серьёзного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права в сфере международных перевозок", - сказал он журналистам.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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