Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/peregovory-1734748516.html
Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко
Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021
Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко
Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:13
2021-05-29T19:40
россия
цены на нефть
александр лукашенко
дмитрий песков
сочи
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729518941_0:71:3514:2048_1920x0_80_0_0_3fc55e34c41dc515aa013ca246f5eaba.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не затрагивалась", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729518941_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_6828e205b1e4a509054397ed7e0cbaa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, александр лукашенко, дмитрий песков, сочи, политика, владимир путин

Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко

19:13 29.05.2021 (обновлено: 19:40 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не затрагивалась", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
08:00
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
 
РоссияЦены на нефтьАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковСочиПолитикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния