https://ria.ru/20210529/peregovory-1734748516.html

Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко

Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021

Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко

Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:13

2021-05-29T19:13

2021-05-29T19:40

россия

цены на нефть

александр лукашенко

дмитрий песков

сочи

политика

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не затрагивалась", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, александр лукашенко, дмитрий песков, сочи, политика, владимир путин