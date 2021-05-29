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Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко
Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021
Песков ответил на вопрос о теме единой валюты в переговорах Путина и Лукашенко
Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:13
2021-05-29T19:13
2021-05-29T19:40
россия
цены на нефть
александр лукашенко
дмитрий песков
сочи
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тема перехода к единой валюте в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не затрагивалась", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу.
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россия, цены на нефть, александр лукашенко, дмитрий песков, сочи, политика, владимир путин