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Эксперт рассказал, что может сделать Белоруссия в ответ на запрет полетов
Эксперт рассказал, что может сделать Белоруссия в ответ на запрет полетов - РИА Новости, 29.05.2021
Эксперт рассказал, что может сделать Белоруссия в ответ на запрет полетов
Белоруссия может подать жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на Евросоюз за его действия в сфере авиасообщения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:31
2021-05-29T18:10
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
евросоюз
оксфордский университет
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия может подать жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на Евросоюз за его действия в сфере авиасообщения, заявил РИА Новости доцент Оксфордского университета, генеральный секретарь Международной ассоциации права Антониос Цанакопулос."Если Белоруссия считает, что блокирование прав на посадку (в аэропортах ЕС - ред.) или закрытие ее воздушного пространства нарушает Чикагскую конвенцию, она может передать этот вопрос на рассмотрение Совета ИКАО. Это был бы интересный поворот, поскольку Белоруссия обвинит в нарушении обязательств по Чикагской конвенции Европу, призывавшую к фактическому закрытию воздушного пространства Белоруссии и приостановившую права на посадку для белорусских авиакомпаний", - сказал эксперт.Чикагская конвенция 1944 года или Конвенция о международной гражданской авиация учредила ИКАО, наложив определенные обязательства на государства-члены этой организации.Однако споры между странами в ИКАО могут длиться бесконечно, и есть примеры, когда государства десятилетиями выясняли отношения, отметил Цанакопулос. "Споры между странами в целом могут длиться десятилетиями. Государства, участвующие в споре, не обязаны в итоге разрешить его, поэтому он может продолжаться вечно", - сказал он.Когда налицо быстрая эскалация ситуации, как сейчас между Белоруссией, ЕС и членами союза, оперативно урегулировать ситуацию через спор в ИКАО будет непросто, поэтому решение вопроса может в итоге появиться в результате переговоров через несколько месяцев, не исключает Цанакопулос.ЕС и отдельные его страны приняли меры в ответ на действия Белоруссии по самолету Ryanair. Минск утверждает, что было получено предупреждение о минировании борта, поэтому Белоруссия должна продемонстрировать, что это было действительно так, и что были основания поверить в это предполагаемое предупреждение, сказал эксперт.По его мнению, это сложное дело еще и потому, что ситуация может включать в себя нарушения и других договоров. "Например, государственные чиновники называли это происшествие "государственным пиратством". Гаагская конвенция 1970 года затрагивает "пресечение незаконных захватов самолетов" и определяет то, что в просторечии называется "пиратством". Это требует угроз или применения силы или запугивания для осуществления контроля над воздушным судном со стороны лиц, находящихся на борту воздушного судна во время полета", - отметил эксперт.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросоюз, оксфордский университет, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Эксперт рассказал, что может сделать Белоруссия в ответ на запрет полетов

14:31 29.05.2021 (обновлено: 18:10 29.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия может подать жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на Евросоюз за его действия в сфере авиасообщения, заявил РИА Новости доцент Оксфордского университета, генеральный секретарь Международной ассоциации права Антониос Цанакопулос.
"Если Белоруссия считает, что блокирование прав на посадку (в аэропортах ЕС - ред.) или закрытие ее воздушного пространства нарушает Чикагскую конвенцию, она может передать этот вопрос на рассмотрение Совета ИКАО. Это был бы интересный поворот, поскольку Белоруссия обвинит в нарушении обязательств по Чикагской конвенции Европу, призывавшую к фактическому закрытию воздушного пространства Белоруссии и приостановившую права на посадку для белорусских авиакомпаний", - сказал эксперт.
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Чикагская конвенция 1944 года или Конвенция о международной гражданской авиация учредила ИКАО, наложив определенные обязательства на государства-члены этой организации.
Однако споры между странами в ИКАО могут длиться бесконечно, и есть примеры, когда государства десятилетиями выясняли отношения, отметил Цанакопулос. "Споры между странами в целом могут длиться десятилетиями. Государства, участвующие в споре, не обязаны в итоге разрешить его, поэтому он может продолжаться вечно", - сказал он.
Когда налицо быстрая эскалация ситуации, как сейчас между Белоруссией, ЕС и членами союза, оперативно урегулировать ситуацию через спор в ИКАО будет непросто, поэтому решение вопроса может в итоге появиться в результате переговоров через несколько месяцев, не исключает Цанакопулос.
ЕС и отдельные его страны приняли меры в ответ на действия Белоруссии по самолету Ryanair. Минск утверждает, что было получено предупреждение о минировании борта, поэтому Белоруссия должна продемонстрировать, что это было действительно так, и что были основания поверить в это предполагаемое предупреждение, сказал эксперт.
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По его мнению, это сложное дело еще и потому, что ситуация может включать в себя нарушения и других договоров. "Например, государственные чиновники называли это происшествие "государственным пиратством". Гаагская конвенция 1970 года затрагивает "пресечение незаконных захватов самолетов" и определяет то, что в просторечии называется "пиратством". Это требует угроз или применения силы или запугивания для осуществления контроля над воздушным судном со стороны лиц, находящихся на борту воздушного судна во время полета", - отметил эксперт.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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