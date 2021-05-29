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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210529/otpevanie-1734730617.html
В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных
В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных - РИА Новости, 29.05.2021
В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных
Православная церковь не отпевает некрещеных людей, так как это ничего не даст им в посмертии, однако близкие могут молиться за умерших некрещеными дома, об этом РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:42
2021-05-29T15:42
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Православная церковь не отпевает некрещеных людей, так как это ничего не даст им в посмертии, однако близкие могут молиться за умерших некрещеными дома, об этом в субботу рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев)."Бог заботится о каждом человеке, и о крещеном, и о некрещеном - для Бога не безразлично, как живет человек, и это относится и к крещеным, и к некрещеным. Но таинства церковные распространяются только на тех людей, которые приняли крещение, так же, как и церковные обряды. Если человек не был крещен при жизни - зачем отпевать его в церкви? Что это ему даст?", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопросы телезрителей.Если человек не крестился при жизни, пояснил он, значит, человек этого не хотел или что-то препятствовало. "В таком случае мы оставляем посмертную судьбу человека в руках Божьих. Вы можете за него молиться дома, но церковное отпевание в таких случаях не совершается", - заключил архиерей.
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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных

15:42 29.05.2021
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи в церкви
Распятие и свечи в церкви - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Православная церковь не отпевает некрещеных людей, так как это ничего не даст им в посмертии, однако близкие могут молиться за умерших некрещеными дома, об этом в субботу рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
"Бог заботится о каждом человеке, и о крещеном, и о некрещеном - для Бога не безразлично, как живет человек, и это относится и к крещеным, и к некрещеным. Но таинства церковные распространяются только на тех людей, которые приняли крещение, так же, как и церковные обряды. Если человек не был крещен при жизни - зачем отпевать его в церкви? Что это ему даст?", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопросы телезрителей.
Если человек не крестился при жизни, пояснил он, значит, человек этого не хотел или что-то препятствовало. "В таком случае мы оставляем посмертную судьбу человека в руках Божьих. Вы можете за него молиться дома, но церковное отпевание в таких случаях не совершается", - заключил архиерей.
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