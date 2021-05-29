https://ria.ru/20210529/otpevanie-1734730617.html

В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных

В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных - РИА Новости, 29.05.2021

В РПЦ объяснили, почему не отпевают некрещеных

Православная церковь не отпевает некрещеных людей, так как это ничего не даст им в посмертии, однако близкие могут молиться за умерших некрещеными дома, об этом РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:42

2021-05-29T15:42

2021-05-29T15:42

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Православная церковь не отпевает некрещеных людей, так как это ничего не даст им в посмертии, однако близкие могут молиться за умерших некрещеными дома, об этом в субботу рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев)."Бог заботится о каждом человеке, и о крещеном, и о некрещеном - для Бога не безразлично, как живет человек, и это относится и к крещеным, и к некрещеным. Но таинства церковные распространяются только на тех людей, которые приняли крещение, так же, как и церковные обряды. Если человек не был крещен при жизни - зачем отпевать его в церкви? Что это ему даст?", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопросы телезрителей.Если человек не крестился при жизни, пояснил он, значит, человек этого не хотел или что-то препятствовало. "В таком случае мы оставляем посмертную судьбу человека в руках Божьих. Вы можете за него молиться дома, но церковное отпевание в таких случаях не совершается", - заключил архиерей.

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь