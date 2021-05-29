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AFP: во Франции освободили четырех задержанных выходцев из России
AFP: во Франции освободили четырех задержанных выходцев из России - РИА Новости, 29.05.2021
AFP: во Франции освободили четырех задержанных выходцев из России
Четверых выходцев из России чеченского происхождения, задержанных во Франции по подозрению в подготовке нападения, отпустили без предъявления обвинений на... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:30
2021-05-29T03:30
2021-05-29T05:32
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Четверых выходцев из России чеченского происхождения, задержанных во Франции по подозрению в подготовке нападения, отпустили без предъявления обвинений на данном этапе, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.Ранее сообщалось, что четырех человек, которые родились в России, задержали во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования. Отмечается, что трое из них были задержаны в Страсбурге, а четвертый на окраине города. Им по 16, 17, 18 лет. В ходе обыска у них изъяли некие носители цифровых данных.
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