Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.
Юрист пояснил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.
Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.
Майские выходные
Предыдущие длинные выходные в России были с 1 по 10 мая. С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту ранее обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видели риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам пришлось бы ездить в город и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.
Глава государства это предложение поддержал, подписав в апреле соответствующий указ.
Календарь праздников
Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября.
Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
Порядок оплаты
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец ранее подчеркивал, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничных дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад.
Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.