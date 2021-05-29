https://ria.ru/20210529/napomnili-1734693862.html

Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне

Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне - РИА Новости, 29.05.2021

Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне

Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:07

2021-05-29T07:07

2021-05-29T07:07

россия

иван шкловец

анна попова

день россии

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.Юрист пояснил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.Майские выходныеПредыдущие длинные выходные в России были с 1 по 10 мая. С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту ранее обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видели риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам пришлось бы ездить в город и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей. Глава государства это предложение поддержал, подписав в апреле соответствующий указ.Календарь праздниковРанее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября.Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.Порядок оплатыЗаместитель руководителя Роструда Иван Шкловец ранее подчеркивал, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничных дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад.Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.

https://ria.ru/20210526/pogoda-1733937964.html

https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732082279.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван шкловец, анна попова, день россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество