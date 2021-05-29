Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/napomnili-1734693862.html
Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне
Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне - РИА Новости, 29.05.2021
Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне
Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T07:07
2021-05-29T07:07
россия
иван шкловец
анна попова
день россии
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727847748_0:293:3077:2024_1920x0_80_0_0_cb2fc671f078e6a8481fe922c5044c1e.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.Юрист пояснил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.Майские выходныеПредыдущие длинные выходные в России были с 1 по 10 мая. С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту ранее обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видели риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам пришлось бы ездить в город и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей. Глава государства это предложение поддержал, подписав в апреле соответствующий указ.Календарь праздниковРанее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября.Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.Порядок оплатыЗаместитель руководителя Роструда Иван Шкловец ранее подчеркивал, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничных дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад.Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.
https://ria.ru/20210526/pogoda-1733937964.html
https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732082279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727847748_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_76046ac7a2de47209087777dea6c60a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иван шкловец, анна попова, день россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне

07:07 29.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Музеон" в Москве
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.
Юрист пояснил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 11:15
Москвичей предупредили о похолодании и дождливых выходных
Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.

Майские выходные

Предыдущие длинные выходные в России были с 1 по 10 мая. С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту ранее обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видели риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам пришлось бы ездить в город и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.
Глава государства это предложение поддержал, подписав в апреле соответствующий указ.
Арбат в Москве 17 апреля 2020 года - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 15:53Распространение коронавируса
Попова оценила эффект от длинных майских выходных

Календарь праздников

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября.
Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

Порядок оплаты

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец ранее подчеркивал, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничных дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад.
Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 11:07Туризм
Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
 
РоссияИван ШкловецАнна ПоповаДень РоссииФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния