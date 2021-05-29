https://ria.ru/20210529/napadenie-1734699548.html

СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском

СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском - РИА Новости, 29.05.2021

СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском

Следователи СК и сотрудники полиции в Омской области организовали проверки информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о сельском... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:09

2021-05-29T09:09

2021-05-29T09:09

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Следователи СК и сотрудники полиции в Омской области организовали проверки информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о сельском депутате и его супруге, якобы подозреваемой в изготовлении детской порнографии.Ранее телеканал НТВ на своем сайте сообщил о нападении якобы со стороны родственников депутата и его супруги на свою съемочную группу, которая приехала в село Покровка под Омском для съемки сюжета. На опубликованном видеоролике неизвестные мужчины угрожают журналистам расправой, применяя при этом физическую силу."По информации, опубликованной в СМИ о нападении на съемочную группу НТВ, организована проверка", - сообщила представитель следственного управления СК РФ по Омской области.В свою очередь, в УМВД по Омской области РИА Новости сообщили, что 27 мая в полицию поступило сообщение о конфликте между жителями села Покровка и съемочной группой федерального телеканала. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее СУСК по Омской области сообщало, что 23-летняя женщина обвиняется в том, что неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети. Женщина, которая сама является матерью двух малолетних детей, находится под домашним арестом. По данным местных СМИ, обвиняемая – жена депутата местного сельсовета.

https://ria.ru/20210528/babushka-1734596664.html

омская область

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нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия