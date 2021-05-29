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СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском - РИА Новости, 29.05.2021
СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
Следователи СК и сотрудники полиции в Омской области организовали проверки информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о сельском... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:09
2021-05-29T09:09
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Следователи СК и сотрудники полиции в Омской области организовали проверки информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о сельском депутате и его супруге, якобы подозреваемой в изготовлении детской порнографии.Ранее телеканал НТВ на своем сайте сообщил о нападении якобы со стороны родственников депутата и его супруги на свою съемочную группу, которая приехала в село Покровка под Омском для съемки сюжета. На опубликованном видеоролике неизвестные мужчины угрожают журналистам расправой, применяя при этом физическую силу."По информации, опубликованной в СМИ о нападении на съемочную группу НТВ, организована проверка", - сообщила представитель следственного управления СК РФ по Омской области.В свою очередь, в УМВД по Омской области РИА Новости сообщили, что 27 мая в полицию поступило сообщение о конфликте между жителями села Покровка и съемочной группой федерального телеканала. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее СУСК по Омской области сообщало, что 23-летняя женщина обвиняется в том, что неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети. Женщина, которая сама является матерью двух малолетних детей, находится под домашним арестом. По данным местных СМИ, обвиняемая – жена депутата местного сельсовета.
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нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия

СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском

09:09 29.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Следователи СК и сотрудники полиции в Омской области организовали проверки информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о сельском депутате и его супруге, якобы подозреваемой в изготовлении детской порнографии.
Ранее телеканал НТВ на своем сайте сообщил о нападении якобы со стороны родственников депутата и его супруги на свою съемочную группу, которая приехала в село Покровка под Омском для съемки сюжета. На опубликованном видеоролике неизвестные мужчины угрожают журналистам расправой, применяя при этом физическую силу.
"По информации, опубликованной в СМИ о нападении на съемочную группу НТВ, организована проверка", - сообщила представитель следственного управления СК РФ по Омской области.
В свою очередь, в УМВД по Омской области РИА Новости сообщили, что 27 мая в полицию поступило сообщение о конфликте между жителями села Покровка и съемочной группой федерального телеканала. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее СУСК по Омской области сообщало, что 23-летняя женщина обвиняется в том, что неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети. Женщина, которая сама является матерью двух малолетних детей, находится под домашним арестом. По данным местных СМИ, обвиняемая – жена депутата местного сельсовета.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 14:47
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НТВ (телеканал)Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьПроисшествия
 
 
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