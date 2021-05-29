https://ria.ru/20210529/mosvodostok-1734721168.html
Специалисты "Мосводостока" вышли на дежурство на улицы столицы
Специалисты "Мосводостока" вышли на дежурство на улицы столицы - РИА Новости, 29.05.2021
Специалисты "Мосводостока" вышли на дежурство на улицы столицы
Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы для недопущения временных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:01
2021-05-29T14:01
2021-05-29T14:01
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы для недопущения временных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", — говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находятся остановки общественного транспорта, низинные места."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", — добавили в комплексе.
https://ria.ru/20210529/moskva-1734715280.html
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, происшествия