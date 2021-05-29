https://ria.ru/20210529/mosvodostok-1734721168.html

Специалисты "Мосводостока" вышли на дежурство на улицы столицы

Специалисты "Мосводостока" вышли на дежурство на улицы столицы - РИА Новости, 29.05.2021

Специалисты "Мосводостока" вышли на дежурство на улицы столицы

Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы для недопущения временных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:01

2021-05-29T14:01

2021-05-29T14:01

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151250/51/1512505132_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_c189e9e1c61c3b5c493a176b7a2cb16b.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы для недопущения временных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", — говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находятся остановки общественного транспорта, низинные места."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", — добавили в комплексе.

https://ria.ru/20210529/moskva-1734715280.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, происшествия