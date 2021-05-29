https://ria.ru/20210529/moskva-1734715280.html

Подтопление на Боровском шоссе в Москве ликвидировали

Подтопление на Боровском шоссе в Москве ликвидировали - РИА Новости, 29.05.2021

Подтопление на Боровском шоссе в Москве ликвидировали

Подтопление на проезжей части Боровского шоссе в столице полностью ликвидировано, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:55

2021-05-29T12:55

2021-05-29T12:55

мосводосток

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подтопление на проезжей части Боровского шоссе в столице полностью ликвидировано, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы."Временное скопление воды оперативно ликвидировано прибывшими на место в течение 10 минут бригадами ГУП "Мосводосток", затруднений в движении автотранспорта нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районе Солнцево, где произошло подтопление, менее чем за час выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

https://ria.ru/20210529/moskva-1734708470.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, москва, происшествия