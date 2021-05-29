https://ria.ru/20210529/moskva-1734715280.html
Подтопление на Боровском шоссе в Москве ликвидировали
Подтопление на Боровском шоссе в Москве ликвидировали - РИА Новости, 29.05.2021
Подтопление на Боровском шоссе в Москве ликвидировали
Подтопление на проезжей части Боровского шоссе в столице полностью ликвидировано, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:55
2021-05-29T12:55
2021-05-29T12:55
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подтопление на проезжей части Боровского шоссе в столице полностью ликвидировано, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы."Временное скопление воды оперативно ликвидировано прибывшими на место в течение 10 минут бригадами ГУП "Мосводосток", затруднений в движении автотранспорта нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районе Солнцево, где произошло подтопление, менее чем за час выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы.
https://ria.ru/20210529/moskva-1734708470.html
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мосводосток, москва, происшествия