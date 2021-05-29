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На проезжей части Боровского шоссе в Москве произошло подтопление
На проезжей части Боровского шоссе в Москве произошло подтопление - РИА Новости, 29.05.2021
На проезжей части Боровского шоссе в Москве произошло подтопление
Подтопление произошло на проезжей части Боровского шоссе в районе станции столичного метрополитена "Говорово", движение в сторону МКАД затруднено, сообщает... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:38
2021-05-29T11:38
2021-05-29T11:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подтопление произошло на проезжей части Боровского шоссе в районе станции столичного метрополитена "Говорово", движение в сторону МКАД затруднено, сообщает дептранс Москвы."На Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км", - сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Также автомобилистов попросили планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.
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