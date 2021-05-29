https://ria.ru/20210529/moskva-1734708470.html

На проезжей части Боровского шоссе в Москве произошло подтопление

На проезжей части Боровского шоссе в Москве произошло подтопление - РИА Новости, 29.05.2021

На проезжей части Боровского шоссе в Москве произошло подтопление

Подтопление произошло на проезжей части Боровского шоссе в районе станции столичного метрополитена "Говорово", движение в сторону МКАД затруднено, сообщает... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:38

2021-05-29T11:38

2021-05-29T11:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подтопление произошло на проезжей части Боровского шоссе в районе станции столичного метрополитена "Говорово", движение в сторону МКАД затруднено, сообщает дептранс Москвы."На Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км", - сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Также автомобилистов попросили планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.

https://ria.ru/20210528/moskva-1734538060.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия