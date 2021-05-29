https://ria.ru/20210529/minsk-1734714195.html

Дипмиссия США в Минске призвала освободить мужа Тихановской

Дипмиссия США в Минске призвала освободить мужа Тихановской - РИА Новости, 29.05.2021

Дипмиссия США в Минске призвала освободить мужа Тихановской

Посольство США в Минске призвало освободить из-под стражи мужа экс-кандидата в президента Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской – Сергея... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:39

2021-05-29T12:39

2021-05-29T12:39

сергей тихановский

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Посольство США в Минске призвало освободить из-под стражи мужа экс-кандидата в президента Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской – Сергея Тихановского, а также других заключенных, признанных белорусскими правозащитниками политическими."Прошел год с тех пор, как был арестован Сергей Тихановский и шансы на честные выборы испарились. Освободите Сергея и всех политзаключенных, наладьте диалог для проведения новых выборов, обеспечьте Беларуси лучшее будущее", - говорится в сообщении посольства в его официальном Twitter-аккаунте.Там заявляется, что за этот год тюрьмы в стране "пополнились сотнями политзаключенных, а несчетное количество выступило в их поддержку". "Пусть у белорусов будет будущее, которого они хотят и заслуживают", - подчеркивается в заявлении.В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его супруга Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании. Оппозиционер был задержан в конце мая на пикете по сбору подписей в поддержку жены. Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по статьям уголовного кодекса "организация массовых беспорядков", "разжигание социальной вражды", "воспрепятствование работе ЦИК", "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок". Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, - лишение свободы на срок до 15 лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210505/belorussiya-1731183251.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей тихановский, светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире