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Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты
Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты - РИА Новости, 29.05.2021
Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты
Правительство России одобрило наделение Минприроды полномочиями по согласованию ограничений охоты в охотничьих угодьях, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:04
2021-05-29T13:04
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение Минприроды полномочиями по согласованию ограничений охоты в охотничьих угодьях, сообщается на сайте кабмина."Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проектом постановления предусматривается наделение Минприроды полномочиями по утверждению порядка согласования ограничений охоты в охотничьих угодьях, определенных высшим должностным лицом субъекта РФ, и по согласованию таких ограничений.Также предусматривается приведение отдельных полномочий Минприроды России и Росприроднадзора в соответствие с ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
https://ria.ru/20210129/okhota-1595145573.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты

13:04 29.05.2021
 
© Depositphotos / RodimovPavelОхотник в зимнем лесу
Охотник в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Depositphotos / RodimovPavel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение Минприроды полномочиями по согласованию ограничений охоты в охотничьих угодьях, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Охотники - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:06
Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
Отмечается, что проектом постановления предусматривается наделение Минприроды полномочиями по утверждению порядка согласования ограничений охоты в охотничьих угодьях, определенных высшим должностным лицом субъекта РФ, и по согласованию таких ограничений.
Также предусматривается приведение отдельных полномочий Минприроды России и Росприроднадзора в соответствие с ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 12:46
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
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