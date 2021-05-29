https://ria.ru/20210529/minprirody-1734716272.html

Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты

Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты - РИА Новости, 29.05.2021

Минприроды получит право согласовывать ограничения охоты

Правительство России одобрило наделение Минприроды полномочиями по согласованию ограничений охоты в охотничьих угодьях, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:04

2021-05-29T13:04

2021-05-29T13:04

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение Минприроды полномочиями по согласованию ограничений охоты в охотничьих угодьях, сообщается на сайте кабмина."Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проектом постановления предусматривается наделение Минприроды полномочиями по утверждению порядка согласования ограничений охоты в охотничьих угодьях, определенных высшим должностным лицом субъекта РФ, и по согласованию таких ограничений.Также предусматривается приведение отдельных полномочий Минприроды России и Росприроднадзора в соответствие с ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

https://ria.ru/20210129/okhota-1595145573.html

https://ria.ru/20210528/zhivotnye-1734570593.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество